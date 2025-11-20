Опалення дровами — чи можна використовувати хвойні породи дерев для обігріву дому

Дрова лежать біля будинку. Фото: Pexels

Попри газифікацію більшості населених пунктів України, все ще є громадяни, які опалюють свої оселі дровами. Але перед тим, як робити запаси на зиму, важливо знати характеристики різних порід деревини, адже не всі вони підходять для печі або каміна.

Про те, чи варто обирати хвойні породи дерев для опалення в домі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як обрати дрова для опалення

У матеріалі профільного порталу "Ukrbio" зазначається, що правильний вибір дров — це основа тепла та безпеки. Дрова повинні горіти довго і віддавати максимум тепла.

Особливу увагу слід приділяти вологості деревини: вона безпосередньо впливає на тепловіддачу. Найкраще для горіння підходять сухі дрова з вологістю до 25%.

Однак не всі породи деревини однаково ефективні для опалення. Деякі зовсім не годяться для печей, а інші вимагають значно більше палива для досягнення потрібного рівня тепла в помешканні.

Які дрова не підходять для опалення

Дрова з сосни, ялини та туї містять багато смоли, яка не згорає повністю. Через це на стінках димоходу та печі накопичується кіптява. Крім того, хвойні дрова потрібно довго сушити, щоб вони стали придатними для опалення.

Липа, тополя та осика швидко згоряють через низьку щільність і виділяють мало тепла, що робить їх економічно невигідними. Береза також можлива для використання, але при поганій тязі утворюється багато диму і смоли, що осідає на димоході. В’яз сильно димить, а кедр довго тліє — тому їх теж краще уникати.

Які дрова найкращі для опалення

Найефективніші для обігріву — тверді породи деревини:

Дуб. Бук. Ясен.

Вони забезпечують стабільне тепло, довго горять і не забруднюють піч. Хоча такі дрова дорожчі, вони економніші в довгостроковій перспективі, а деякі породи, як дуб і бук, можна навіть трохи сирими, що полегшує підготовку запасів на зиму.

Раніше ми писали, що ця зима обіцяє бути холоднішою за попередні, тому власникам приватних будинків важливо заздалегідь запастися дровами.

Також ми розповідали, що хоч опалювальний сезон уже почався, багато українців досі не мають достатньо палива. Тому корисно знати, де у 2025 році можна вигідно купити дрова та легально.