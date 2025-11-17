Опалювальний сезон 2025-2026 — якими дровами найвигідніше топити в домі

Дрова лежать вздовж дороги. Фото: Pexels

Ця зима може бути значно холоднішою за попередні, тому власникам приватних будинків важливо заздалегідь подбати про достатню кількість дров. При цьому слід враховувати й ефективність опалення тим, чи іншим видом деревини.

Про те, якими дровами найвигідніше топити в домі у 2025 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Що впливає на витрати дров взимку

Споживання дров визначається кількома ключовими факторами:

Кліматичні умови: у холодніших регіонах дров витрачається більше. Розміри будинку: важливі не лише площа, а й висота стель та кількість поверхів. Якість утеплення: добре ізольовані стіни, двері та вікна дозволяють значно скоротити витрати палива. Тип опалювальної системи: сучасні твердопаливні котли з автоматичною подачею палива ефективніші за звичайні печі.

Також важливо враховувати породи деревини. Береза, наприклад, виділяє більше тепла, ніж тополя чи вільха, але містить смолу, що може забивати димохід. Дубові дрова вважаються оптимальними: вони щільні, довго горять і забезпечують стабільне тепло.

Які дрова найвигідніші для опалення

Микола Коваленко радить комбінувати різні породи дерев:

Тверді листяні породи (дуб, бук, граб) відрізняються високою тепловіддачею, довго горять і утворюють менше сажі, але коштують дорожче. М’які та хвойні породи (сосна, вільха, тополя) дешевші, але швидше вигорають і дають менше тепла, інколи залишають більше сажі.

"Краще брати або 50:50 або 40:60, тверді і м'які породи, в залежності від зими. Бо коли потрібно просто підтопити, то тверді породи не потрібні. А при тріскучих морозах навпаки, вони найкраще допоможуть зігріти приміщення", — зазначає експерт.

Варто врахувати й готовність дров: колоті дрова зручніші, але дорожчі. Недостатньо висушені дрова горять гірше і виділяють менше тепла.

Раніше ми писали, що заготівля дров залишається важливим процесом для багатьох українців. Однак купувати деревину слід лише у легальних постачальників, інакше можна отримати штраф, а паливо можуть конфіскувати.

Також ми розповідали, що синоптики попереджають про холодну зиму, тому власникам приватних будинків радять заздалегідь робити запаси дров, щоб уникнути дефіциту та високих цін під час розпалу сезону опалення.