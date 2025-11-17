Отопительный сезон 2025-2026 — какими дровами выгоднее всего топить в доме

Дрова лежат вдоль дороги. Фото: Pexels

Эта зима может быть значительно холоднее предыдущих, поэтому владельцам частных домов важно заранее позаботиться о достаточном количестве дров. При этом следует учитывать и эффективность отопления тем или иным видом древесины.

О том, какими дровами выгоднее топить в доме в 2025 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Что влияет на расход дров зимой

Потребление дров определяется несколькими ключевыми факторами:

Климатические условия: в более холодных регионах дров расходуется больше. Размеры дома: важны не только площадь, но и высота потолков и количество этажей. Качество утепления: хорошо изолированные стены, двери и окна позволяют значительно сократить расходы топлива. Тип отопительной системы: современные твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива эффективнее обычных печей.

Также важно учитывать породы древесины. Береза, например, выделяет больше тепла, чем тополь или ольха, но содержит смолу, которая может забивать дымоход. Дубовые дрова считаются оптимальными: они плотные, долго горят и обеспечивают стабильное тепло.

Какие дрова самые выгодные для отопления

Николай Коваленко советует комбинировать разные породы деревьев:

Твердые лиственные породы (дуб, бук, граб) отличаются высокой теплоотдачей, долго горят и образуют меньше сажи, но стоят дороже. Мягкие и хвойные породы (сосна, ольха, тополь) дешевле, но быстрее выгорают и дают меньше тепла, иногда оставляют больше сажи.

"Лучше брать или 50:50 или 40:60, твердые и мягкие породы, в зависимости от зимы. Потому что когда нужно просто подтопить, то твердые породы не нужны. А при трескучих морозах наоборот, они лучше всего помогут согреть помещение", — отмечает эксперт.

Стоит учесть и готовность дров: колотые дрова удобнее, но дороже. Недостаточно высушенные дрова горят хуже и выделяют меньше тепла.

Ранее мы писали, что заготовка дров остается важным процессом для многих украинцев. Однако покупать древесину следует только у легальных поставщиков, иначе можно получить штраф, а топливо могут конфисковать.

Также мы рассказывали, что синоптики предупреждают о холодной зиме, поэтому владельцам частных домов советуют заранее делать запасы дров, чтобы избежать дефицита и высоких цен во время разгара сезона отопления.