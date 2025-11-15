Можно ли продавать собственные дрова и за что накажут при заготовке древесины в 2025 году

Дрова лежат на земле. Фото: Pexels

Заготовка дров — важная тема для многих украинцев, особенно в частном секторе, коттеджах или поселках. Однако следует иметь в виду, что не вся "сбор древесины" или "срезка на дрова" является автоматически законной.

О том, где, кто и при каких условиях может заготавливать дрова в 2025 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Реклама

Читайте также:

Можно ли продавать дрова, заготовленные на собственном участке

По его словам, владелец имеет полное право срезать деревья, растущие на его собственном участке и заготавливать их себе на зиму. Однако, когда речь идет о продаже дров с собственного участка, то это государством расценивается как хозяйственная деятельность, а потому владелец должен иметь ряд разрешительных документов на реализацию дров.

"Продажа дров, заготовленных просто "в собственном саду", без официального документального оформления — запрещена, и наказывается штрафом. То есть, для себя владелец может на своем участке вырубить деревья для собственных нужд. Однако продавать без документов права не имеет", — добавил лесник.

Могут ли наказать украинцев за покупку дров у "черных лесорубов"

Эксперт отметил, что за покупку дров без документов человек может заплатить штраф в несколько тысяч гривен.

"Если дрова куплены у неизвестного кого, то есть риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы. Поэтому покупка должна сопровождаться чеками, накладными, документами, подтверждающими легальное происхождение дров", — добавил Коваленко.

Можно ли резать на дрова сваленные стихией деревья

Лесник уточнил, что деревья или большие ветви, упавшие в результате стихийного явления, например, бури или ветра, и находящиеся за пределами частного участка — могут принадлежать государственному лесному фонду или коммунальной собственности.

"По нашему законодательству использование "сухостоя" или поваленных деревьев без разрешения — запрещено. То есть, даже если дерево упало, это не значит, что его можно подойти и распилить без оформления разрешения, как минимум, у местной общины. Нужно проверить, кто имеет права на территорию, есть ли разрешения на заготовку, не часть ли это лесного фонда и т.д.", — добавил Коваленко.

Можно ли собирать на дрова ветки в парках и скверах

Нет, поскольку сбор веток в парках, скверах и других общественных зеленых зонах должен быть согласован с управленцами территории, к примеру, с коммунальным предприятием, которому подчиняется тот или иной зеленый участок.

С каким документом можно законно заготавливать дрова в лесу

Чтобы действовать легально при заготовке дров в лесу или заготавливать древесину в лесу для собственного отопления, по словам лесника, нужно иметь соответствующие документы:

право на вырубку;

бумаги, подтверждающие происхождение древесины.

"Нужно оформить "лесорубный билет". Это документ, который выдается на право заготовки древесины, включая дрова, по установленным правилам. Кроме этого, при покупке дров у официальных лесхозов или государственных структур нужно иметь накладную или товарно-транспортную накладную, документ о покупке, подтверждение происхождения", — отмечает Коваленко.

Если же дрова вы заготавливаете сами — это должно быть согласовано с лесохозяйственным предприятием или лесничеством по соответствующей процедуре.

Ранее мы писали, что во время прогулок в парках или скверах украинцы нередко замечают высохшие деревья или сломанные ветви. С первого взгляда может показаться, что это обычные отходы, которые можно забрать домой на дрова для отопления, но на самом деле все не так просто.

Также мы рассказывали, что дрова можно приобрести у частных поставщиков или через посредников. Цены на различные виды древесины обычно обнародованы на официальных сайтах продавцов, поэтому каждый желающий может в любое время просмотреть предложения и сравнить стоимость.