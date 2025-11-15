Відео
Самостійна заготівля дров — за що можуть покарати у 2025

Самостійна заготівля дров — за що можуть покарати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 14:05
Оновлено: 14:20
Чи можна продавати власні дрова та за що покарають при заготівлі деревини у 2025 році
Дрова лежать на землі. Фото: Pexels

Заготівля дров — важлива тема для багатьох українців, особливо у приватному секторі, котеджах чи селищах. Проте слід мати на увазі, що не вся "збірка деревини" чи "зрізання на дрова" є автоматично законною. 

Про те, де, хто і за яких умов може заготовляти дрова у 2025 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Читайте також:

Чи можна продавати дрова, заготовлені на власній ділянці

За його словами, власник має повне право зрізати дерева, що ростуть на його власній ділянці та заготовляти їх собі на зиму. Однак, коли йде мова про продаж дров з власної ділянки, то це державою розцінюється як господарська діяльність, а тому власник повинен мати низку дозвільних документів на реалізацію дров.

"Продаж дров, що заготовлені просто "у власному саду", без офіційного документального оформлення — заборонена, і карається штрафом. Тобто, для себе власник може на своїй ділянці вирубати дерева для власних потреб. Однак продавати без документів права не має", — додав лісник.

Чи можуть покарати українців за купівлю дров у "чорних лісорубів"

Експерт наголосив, що за купівлю дров без документів людина може заплатити штраф у кілька тисяч гривень.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані. Тому купівля повинна супроводжуватись чек­ами, накладними, документами, що підтверджують легальне походження дров", — додав Коваленко.

Чи можна різати на дрова звалені стихією дерева

Лісник уточнив, що дерева чи великі гілки, що впали внаслідок стихійного явища, наприклад, бурі чи вітру, і знаходяться поза межами приватної ділянки — можуть належати державному лісовому фонду або комунальній власності. 

"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу, як мінімум, у місцевої громади. Потрібно перевірити, хто має права на територію, чи є дозволи на заготівлю, чи це не частина лісового фонду тощо", — додав Коваленко.

Чи можна збирати на дрова гілки в парках та скверах

Ні, оскільки збір гілок у парках, скверах та інших громадських зелених зонах повинен бути узгоджений з управлінцями території, до прикладу, з комунальним підприємством, якому підпорядковується та чи інша зелена ділянка. 

З яким документом можна законно заготовляти дрова в лісі

Щоб діяти легально при заготівлі дров в лісі або заготовляти деревину в лісі для власного опалення, за словами лісника, потрібно мати відповідні документи: 

  • право на вирубування;
  • папери, що підтверджують походження деревини. 

"Потрібно оформити "лісорубний квиток". Це документ, який видається на право заготівлі деревини, включно з дровами, за встановленими правилами. Крім цього, при купівлі дров у офіційних лісгоспів чи державних структур потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну, документ про купівлю, підтвердження походження", — наголошує Коваленко.

Якщо ж дрова ви заготовлюєте самі — це має бути узгоджено з лісогосподарським підприємством чи лісництвом за відповідною процедурою.

Раніше ми писали, що під час прогулянок у парках чи скверах українці нерідко помічають висохлі дерева або зламані гілки. З першого погляду може здатися, що це звичайні відходи, які можна забрати додому на дрова для опалення, але насправді все не так просто.

Також ми розповідали, що дрова можна придбати у приватних постачальників або через посередників. Ціни на різні види деревини зазвичай оприлюднені на офіційних сайтах продавців, тож кожен охочий може будь-коли переглянути пропозиції та порівняти вартість.

опалювальний сезон опалення дрова деревина тверде паливо
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
