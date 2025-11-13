Заготівля дров — чи можна збирати для опалення сухі гілки в парках та скверах

Зрізані стовбури дерев біля дороги. Фото: Pexels

Під час прогулянок парками чи скверами українці часто бачать там сухі дерева або повалені гілки. Може здатися, що це просто "сміття", яке можна забрати додому на дрова.

Про те, чи можуть українці забирати на дрова гілки в парках та скверах у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто відповідає за дерева в парках і скверах

Згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах", зелені зони — це частина благоустрою населених пунктів.

Вони важливі для екології та мають відповідальних за них осіб чи структур — балансоутримувачів. Це підприємства або організації, які доглядають за територією. Залежно від типу ділянки, її можуть утримувати:

приватні особи — у власних дворах;

забудовники чи власники — на будівельних майданчиках;

установи та організації — на своїх і прилеглих територіях;

органи місцевого самоврядування — на безхазяйних ділянках;

комунальні або державні підприємства — на землях відповідної власності.

Чи можна самостійно забрати сухі гілки в парках та скверах

Лісник із Київщини Микола Коваленко пояснив у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив, що збирати гілки у парках, скверах чи інших громадських зелених зонах без погодження з комунальниками не можна. Якщо є потреба прибрати гілля, потрібно звернутися до підприємства, яке обслуговує цю територію.

Догляд за зеленими зонами здійснюють спеціальні служби, які мають техніку та навчених працівників. Усі роботи проводяться лише за договором із балансоутримувачем.

Що заборонено робити в парках і скверах

На території парків і скверів категорично заборонено:

проводити будь-які роботи без дозволу;

облаштовувати городи чи пошкоджувати дерева, кущі та газони;

залишати або вивозити сміття, траву чи гілки у невстановлені місця.

Тож навіть якщо гілки здаються "нічийними", самовільне збирання деревини є порушенням правил утримання зелених насаджень. За це можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Раніше ми писали, що власник земельної ділянки має право видаляти дерева на своїй території та використовувати їх для власних потреб. Однак продати такі дрова, не порушивши закон, не вийде.

Також ми розповідали, що багато українців досі купують дрова, але робити це слід лише у легальних постачальників, інакше існує ризик штрафів та конфіскації деревини.