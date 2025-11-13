Видео
Главная Экономика Можно ли забирать на дрова ветки, лежащие в парках и скверах

Можно ли забирать на дрова ветки, лежащие в парках и скверах

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:05
обновлено: 15:29
Заготовка дров — можно ли собирать для отопления сухие ветки в парках и скверах
Срезанные стволы деревьев возле дороги. Фото: Pexels

Во время прогулок по паркам или скверам украинцы часто видят там сухие деревья или поваленные ветки. Может показаться, что это просто "мусор", который можно забрать домой на дрова.

О том, могут ли украинцы забирать на дрова ветки в парках и скверах в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто отвечает за деревья в парках и скверах

Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах", зеленые зоны — это часть благоустройства населенных пунктов.

Они важны для экологии и имеют ответственных за них лиц или структур — балансодержателей. Это предприятия или организации, которые ухаживают за территорией. В зависимости от типа участка, его могут содержать:

  • частные лица — в собственных дворах;
  • застройщики или владельцы - на строительных площадках;
  • учреждения и организации — на своих и прилегающих территориях;
  • органы местного самоуправления — на бесхозных участках;
  • коммунальные или государственные предприятия — на землях соответствующей собственности.

Можно ли самостоятельно забрать сухие ветки в парках и скверах

Лесник из Киевской области Николай Коваленко объяснил в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил, что собирать ветки в парках, скверах или других общественных зеленых зонах без согласования с коммунальщиками нельзя. Если есть необходимость убрать ветки, нужно обратиться к предприятию, которое обслуживает эту территорию.

Уход за зелеными зонами осуществляют специальные службы, которые имеют технику и обученных работников. Все работы проводятся только по договору с балансодержателем.

Что запрещено делать в парках и скверах

На территории парков и скверов категорически запрещено:

  • проводить любые работы без разрешения;
  • обустраивать огороды или повреждать деревья, кусты и газоны;
  • оставлять или вывозить мусор, траву или ветки в неустановленные места.

Поэтому даже если ветки кажутся "ничейными", самовольный сбор древесины является нарушением правил содержания зеленых насаждений. За это могут привлечь к административной ответственности.

Ранее мы писали, что владелец земельного участка имеет право удалять деревья на своей территории и использовать их для собственных нужд. Однако продать такие дрова, не нарушив закон, не получится.

Также мы рассказывали, что многие украинцы до сих пор покупают дрова, но делать это следует только у легальных поставщиков, иначе существует риск штрафов и конфискации древесины.

отопительный сезон парки дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
