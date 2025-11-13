Заготовка дров — можно ли собирать для отопления сухие ветки в парках и скверах

Можно ли забирать на дрова ветки, лежащие в парках и скверах
Во время прогулок по паркам или скверам украинцы часто видят там сухие деревья или поваленные ветки. Может показаться, что это просто "мусор", который можно забрать домой на дрова.
Кто отвечает за деревья в парках и скверах
Согласно приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах", зеленые зоны — это часть благоустройства населенных пунктов.
Они важны для экологии и имеют ответственных за них лиц или структур — балансодержателей. Это предприятия или организации, которые ухаживают за территорией. В зависимости от типа участка, его могут содержать:
- частные лица — в собственных дворах;
- застройщики или владельцы - на строительных площадках;
- учреждения и организации — на своих и прилегающих территориях;
- органы местного самоуправления — на бесхозных участках;
- коммунальные или государственные предприятия — на землях соответствующей собственности.
Можно ли самостоятельно забрать сухие ветки в парках и скверах
Лесник из Киевской области Николай Коваленко объяснил в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил, что собирать ветки в парках, скверах или других общественных зеленых зонах без согласования с коммунальщиками нельзя. Если есть необходимость убрать ветки, нужно обратиться к предприятию, которое обслуживает эту территорию.
Уход за зелеными зонами осуществляют специальные службы, которые имеют технику и обученных работников. Все работы проводятся только по договору с балансодержателем.
Что запрещено делать в парках и скверах
На территории парков и скверов категорически запрещено:
- проводить любые работы без разрешения;
- обустраивать огороды или повреждать деревья, кусты и газоны;
- оставлять или вывозить мусор, траву или ветки в неустановленные места.
Поэтому даже если ветки кажутся "ничейными", самовольный сбор древесины является нарушением правил содержания зеленых насаждений. За это могут привлечь к административной ответственности.
Ранее мы писали, что владелец земельного участка имеет право удалять деревья на своей территории и использовать их для собственных нужд. Однако продать такие дрова, не нарушив закон, не получится.
Также мы рассказывали, что многие украинцы до сих пор покупают дрова, но делать это следует только у легальных поставщиков, иначе существует риск штрафов и конфискации древесины.
