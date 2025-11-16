Цены на дрова этой зимой — сколько будет стоить куб топлива в декабре

Порубленные дрова на земле. Фото: Unsplash

Синоптики прогнозируют, что грядущая зима может быть значительно холоднее, чем в предыдущие годы. Из-за возможных сильных морозов специалисты советуют владельцам частных домов заранее позаботиться о запасах дров, чтобы не столкнуться с дефицитом или дополнительными расходами из-за более высоких цен в разгар сезона.

О том, сколько стоят дрова в Украине и подорожает ли твердое топливо в декабре 2025 года, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Николай Коваленко.

Реклама

Читайте также:

Что может произойти с ценами на дрова зимой

По словам Коваленко, в октябре 2025 года кубометр дров твердых пород: дуба, бука, граба — стоил в пределах 1 800-2 600 грн/куб. Хвойные и мягкие породы, такие как сосна или ольха, в некоторых регионах продавались уже от 1 300 грн/куб.

Уже в декабре цены на дрова могут пойти вверх в зависимости от погоды, спроса и логистики.

"Если зима будет очень холодной — то цены на дрова вырастут на несколько сотен гривен, до 300-500 гривен за кубометр", — объясняет лесник.

Если же зима окажется теплой, как в прошлом году, резкого скачка стоимости не ожидается — спрос останется умеренным, а цены стабильными.

Где купить дрова и сколько они стоят

Один из самых удобных, легальных и безопасных способов купить дрова - воспользоваться государственным сервисом "ДроваЄ". Заказ оформляется онлайн: достаточно войти в личный кабинет, указать адрес, выбрать вид древесины и поставщика, а дальше — оплатить покупку.

Это позволяет избежать посредников и получить топливо напрямую от лесхозов. По состоянию на ноябрь цены на платформе выглядят так:

От 694,4 грн/куб — самая низкая цена на не колотые дрова третьей категории. До 2 643 грн/куб — максимальная цена на колотую сосну второй группы.

Средние цены по видам древесины:

липа — 854,82 грн/куб;

клен — 1 197,97 грн/куб;

береза — 1 452,78 грн/куб.

Важно помнить, что через официальные площадки, включая "ДроваЄ" и лесхозы, человек может купить не более 15 кубометров древесины за один отопительный сезон.

Ранее мы писали, что во время прогулок в парке мы часто видим сухие деревья или сломанные ветки. Кажется, что это просто мусор, который можно забрать на дрова, но на самом деле это не так.

Также мы рассказывали, что покупать древесину нужно только у официальных продавцов. Если взять ее без разрешения или приобрести у незаконных поставщиков — можно получить штраф и остаться без дров.