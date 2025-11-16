Ціни на дрова цієї зими — скільки коштуватиме куб палива в грудні

Порубані дрова на землі. Фото: Unsplash

Синоптики прогнозують, що прийдешня зима може бути значно холоднішою, ніж у попередні роки. Через можливі сильні морози фахівці радять власникам приватних будинків заздалегідь подбати про запаси дров, щоб не зіткнутися з дефіцитом або додатковими витратами через вищі ціни у розпал сезону.

Про те, скільки коштують дрова в Україні та чи подорожчає тверде паливо у грудні 2025 року, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Микола Коваленко.

Що може статися з цінами на дрова взимку

За словами Коваленка, у жовтні 2025 року кубометр дров твердих порід: дуба, бука, граба — коштував у межах 1 800–2 600 грн/куб. Хвойні та м’які породи, такі як сосна чи вільха, у деяких регіонах продавалися вже від 1 300 грн/куб.

Вже в грудні ціни на дрова можуть піти вгору залежно від погоди, попиту та логістики.

"Якщо зима буде дуже холодною — то ціни на дрова зростуть на кілька сотень гривень, до 300-500 гривень за кубометр", — пояснює лісник.

Якщо ж зима виявиться теплою, як минулого року, різкого стрибка вартості не очікується — попит залишиться помірним, а ціни стабільними.

Де купити дрова та скільки вони коштують

Один із найзручніших, легальних та безпечних способів купити дрова — скористатися державним сервісом "ДроваЄ". Замовлення оформлюється онлайн: достатньо увійти до особистого кабінету, вказати адресу, обрати вид деревини та постачальника, а далі — оплатити покупку.

Це дозволяє уникнути посередників і отримати паливо напряму від лісгоспів. Станом на листопад ціни на платформі виглядають так:

Від 694,4 грн/куб — найнижча ціна на не колоті дрова третьої категорії. До 2 643 грн/куб — максимальна ціна на колоту сосну другої групи.

Середні ціни за видами деревини:

липа — 854,82 грн/куб;

клен — 1 197,97 грн/куб;

береза — 1 452,78 грн/куб.

Важливо пам’ятати, що через офіційні майданчики, включно з "ДроваЄ" та лісгоспами, людина може купити не більше 15 кубометрів деревини за один опалювальний сезон.

Раніше ми писали, що під час прогулянок у парку ми часто бачимо сухі дерева чи зламані гілки. Здається, що це просто сміття, яке можна забрати на дрова, але насправді це не так.

Також ми розповідали, що купувати деревину потрібно лише в офіційних продавців. Якщо взяти її без дозволу або придбати в незаконних постачальників — можна отримати штраф і залишитися без дров.