Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дрова для опалення — скільки коштуватиме куб палива взимку

Дрова для опалення — скільки коштуватиме куб палива взимку

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 14:05
Оновлено: 12:47
Ціни на дрова цієї зими — скільки коштуватиме куб палива в грудні
Порубані дрова на землі. Фото: Unsplash

Синоптики прогнозують, що прийдешня зима може бути значно холоднішою, ніж у попередні роки. Через можливі сильні морози фахівці радять власникам приватних будинків заздалегідь подбати про запаси дров, щоб не зіткнутися з дефіцитом або додатковими витратами через вищі ціни у розпал сезону.

Про те, скільки коштують дрова в Україні та чи подорожчає тверде паливо у грудні 2025 року, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Микола Коваленко.

Реклама
Читайте також:

Що може статися з цінами на дрова взимку

За словами Коваленка, у жовтні 2025 року кубометр дров твердих порід: дуба, бука, граба — коштував у межах 1 800–2 600 грн/куб. Хвойні та м’які породи, такі як сосна чи вільха, у деяких регіонах продавалися вже від 1 300 грн/куб.

Вже в грудні ціни на дрова можуть піти вгору залежно від погоди, попиту та логістики.

"Якщо зима буде дуже холодною — то ціни на дрова зростуть на кілька сотень гривень, до 300-500 гривень за кубометр", — пояснює лісник.

Якщо ж зима виявиться теплою, як минулого року, різкого стрибка вартості не очікується — попит залишиться помірним, а ціни стабільними.

Де купити дрова та скільки вони коштують

Один із найзручніших, легальних та безпечних способів купити дрова — скористатися державним сервісом "ДроваЄ". Замовлення оформлюється онлайн: достатньо увійти до особистого кабінету, вказати адресу, обрати вид деревини та постачальника, а далі — оплатити покупку. 

Це дозволяє уникнути посередників і отримати паливо напряму від лісгоспів. Станом на листопад ціни на платформі виглядають так:

  1. Від 694,4 грн/куб — найнижча ціна на не колоті дрова третьої категорії.
  2. До 2 643 грн/куб — максимальна ціна на колоту сосну другої групи.

Середні ціни за видами деревини:

  • липа — 854,82 грн/куб;
  • клен — 1 197,97 грн/куб;
  • береза — 1 452,78 грн/куб.

Важливо пам’ятати, що через офіційні майданчики, включно з "ДроваЄ" та лісгоспами, людина може купити не більше 15 кубометрів деревини за один опалювальний сезон.

Раніше ми писали, що під час прогулянок у парку ми часто бачимо сухі дерева чи зламані гілки. Здається, що це просто сміття, яке можна забрати на дрова, але насправді це не так.

Також ми розповідали, що купувати деревину потрібно лише в офіційних продавців. Якщо взяти її без дозволу або придбати в незаконних постачальників — можна отримати штраф і залишитися без дров.

опалювальний сезон ціни опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації