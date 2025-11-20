Отопление дровами — можно ли использовать хвойные породы деревьев для обогрева дома

Дрова лежат возле дома. Фото: Pexels

Несмотря на газификацию большинства населенных пунктов Украины, все еще есть граждане, которые отапливают свои дома дровами. Но перед тем, как делать запасы на зиму, важно знать характеристики различных пород древесины, ведь не все они подходят для печи или камина.

О том, стоит ли выбирать хвойные породы деревьев для отопления в доме, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как выбрать дрова для отопления

В материале профильного портала "Ukrbio" отмечается, что правильный выбор дров — это основа тепла и безопасности. Дрова должны гореть долго и отдавать максимум тепла.

Особое внимание следует уделять влажности древесины: она напрямую влияет на теплоотдачу. Лучше всего для горения подходят сухие дрова с влажностью до 25%.

Однако не все породы древесины одинаково эффективны для отопления. Некоторые совсем не годятся для печей, а другие требуют значительно больше топлива для достижения нужного уровня тепла в помещении.

Какие дрова не подходят для отопления

Дрова из сосны, ели и туи содержат много смолы, которая не сгорает полностью. Из-за этого на стенках дымохода и печи накапливается копоть. Кроме того, хвойные дрова нужно долго сушить, чтобы они стали пригодными для отопления.

Липа, тополь и осина быстро сгорают из-за низкой плотности и выделяют мало тепла, что делает их экономически невыгодными. Береза также возможна для использования, но при плохой тяге образуется много дыма и смолы, оседающей на дымоходе. Вяз сильно дымит, а кедр долго тлеет — поэтому их тоже лучше избегать.

Какие дрова самые лучшие для отопления

Самые эффективные для обогрева — твердые породы древесины:

Дуб. Бук. Ясень.

Они обеспечивают стабильное тепло, долго горят и не загрязняют печь. Хотя такие дрова дороже, они более экономны в долгосрочной перспективе, а некоторые породы, как дуб и бук, можно даже немного сырыми, что облегчает подготовку запасов на зиму.

Ранее мы писали, что эта зима обещает быть холоднее предыдущих, поэтому владельцам частных домов важно заранее запастись дровами.

Также мы рассказывали, что хоть отопительный сезон уже начался, многие украинцы до сих пор не имеют достаточно топлива. Поэтому полезно знать, где в 2025 году можно выгодно купить дрова и легально.