Подготовка к холодам — где запрещено собирать дрова и рубить сухостой

Многие украинцы отапливают дома дровами. Однако заготавливать древесину нужно законно, иначе можно получить серьезные штрафы или даже уголовную ответственность. Поэтому важно знать, где разрешено брать дрова, а где это категорически запрещено.

О том, где в Украине категорически запрещено брать дрова в 2025 году, отмечается в 69 статье Лесного кодекса Украины.

Можно ли собирать дрова в лесу в 2025 году

Украинцам следует знать, что использовать лесные ресурсы можно только при наличии специального разрешения — лесорубного билета. В нем указано, какие деревья можно брать, с какой целью и в каких объемах.

"Специальное разрешение на использование лесных ресурсов выдается владельцами лесов или постоянными лесопользователями в установленном порядке, а также на проведение других рубок и работ, связанных и не связанных с ведением лесного хозяйства", — указано в Кодексе.

Без такого документа разрешается собирать только мелкие остатки древесины: ветки, кору, листья и хвою. Даже сухостой, мертвые или поваленные деревья — являются собственностью государства, поэтому забирать их без разрешения запрещено.

Если человек срубит одно дерево для собственных нужд, шансы получить штраф не слишком высоки. Однако массовая незаконная заготовка дров карается административной или уголовной ответственностью.

Как легально заготовить дрова в 2025 году

Чтобы не нарушать закон, самый простой способ — покупать дрова у официальных поставщиков. Для этого работает государственный интернет-магазин "ДроваЄ", где можно:

оформить заказ онлайн;

выбрать нужный вид древесины;

связаться с предприятием и оплатить товар.

Другой вариант — самостоятельно найти контакты поставщика и договориться о покупке дров. Так украинцы получают легальное топливо и документы, подтверждающие законность приобретения древесины.

