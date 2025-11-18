Підготовка до холодів — де заборонено збирати дрова та рубати сухостій

Дрова в лісі. Фото: Pexels

Чимало українців опалюють будинки дровами. Проте заготовляти деревину потрібно законно, інакше можна отримати серйозні штрафи або навіть кримінальну відповідальність. Тому важливо знати, де дозволено брати дрова, а де це категорично заборонено.

Про те, де в Україні категорично заборонено брати дрова у 2025 році, зазначається у 69 статті Лісового кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Чи можна збирати дрова в лісі у 2025 році

Українцям варто знати, що використовувати лісові ресурси можна лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка. У ньому вказано, які дерева можна брати, з якою метою та в яких обсягах.

"Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку, а також на проведення інших рубок і робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства", — зазначено в Кодексі.

Без такого документа дозволяється збирати тільки дрібні залишки деревини: гілки, кору, листя та хвою. Навіть сухостій, мертві або повалені дерева — є власністю держави, тому забирати їх без дозволу заборонено.

Якщо людина зрубає одне дерево для власних потреб, шанси отримати штраф не надто високі. Однак масова незаконна заготівля дров карається адміністративною або кримінальною відповідальністю.

Як легально заготовити дрова у 2025 році

Щоб не порушувати закон, найпростіший спосіб — купувати дрова в офіційних постачальників. Для цього працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна:

оформити замовлення онлайн;

обрати потрібний вид деревини;

зв’язатися з підприємством та оплатити товар.

Інший варіант — самостійно знайти контакти постачальника та домовитися про купівлю дров. Так українці отримують легальне паливо і документи, що підтверджують законність придбання деревини.

Раніше ми писали, що майбутня зима може виявитися набагато суворішою, тож власникам приватних будинків варто заздалегідь подбати про запас дров та обрати найбільш ефективну для опалення деревину.

Також ми розповідали, що через очікувані морози фахівці рекомендують не відкладати закупівлю дров на останній момент. Це допоможе уникнути можливого ажіотажу та подорожчання в розпал опалювального сезону.