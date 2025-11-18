Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Де в Україні категорично заборонено брати дрова у 2025 році

Де в Україні категорично заборонено брати дрова у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:10
Оновлено: 11:25
Підготовка до холодів — де заборонено збирати дрова та рубати сухостій
Дрова в лісі. Фото: Pexels

Чимало українців опалюють будинки дровами. Проте заготовляти деревину потрібно законно, інакше можна отримати серйозні штрафи або навіть кримінальну відповідальність. Тому важливо знати, де дозволено брати дрова, а де це категорично заборонено.

Про те, де в Україні категорично заборонено брати дрова у 2025 році, зазначається у 69 статті Лісового кодексу України.

Реклама
Читайте також:

Чи можна збирати дрова в лісі у 2025 році

Українцям варто знати, що використовувати лісові ресурси можна лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка. У ньому вказано, які дерева можна брати, з якою метою та в яких обсягах.

"Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку, а також на проведення інших рубок і робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства", — зазначено в Кодексі.

Без такого документа дозволяється збирати тільки дрібні залишки деревини: гілки, кору, листя та хвою. Навіть сухостій, мертві або повалені дерева — є власністю держави, тому забирати їх без дозволу заборонено.

Якщо людина зрубає одне дерево для власних потреб, шанси отримати штраф не надто високі. Однак масова незаконна заготівля дров карається адміністративною або кримінальною відповідальністю.

Як легально заготовити дрова у 2025 році

Щоб не порушувати закон, найпростіший спосіб — купувати дрова в офіційних постачальників. Для цього працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна:

  • оформити замовлення онлайн;
  • обрати потрібний вид деревини;
  • зв’язатися з підприємством та оплатити товар.

Інший варіант — самостійно знайти контакти постачальника та домовитися про купівлю дров. Так українці отримують легальне паливо і документи, що підтверджують законність придбання деревини.

Раніше ми писали, що майбутня зима може виявитися набагато суворішою, тож власникам приватних будинків варто заздалегідь подбати про запас дров та обрати найбільш ефективну для опалення деревину. 

Також ми розповідали, що через очікувані морози фахівці рекомендують не відкладати закупівлю дров на останній момент. Це допоможе уникнути можливого ажіотажу та подорожчання в розпал опалювального сезону.

закон штраф покарання дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації