Лучшие цены на дрова Украине — где покупать топливо в 2025 году

Хотя отопительный сезон уже стартовал, некоторые украинцы, которые отапливают свои дома дровами, все еще не имеют достаточного количества топлива для прохождения этой зимы. Именно поэтому стоит знать где можно выгодно и легально приобрести древесину в 2025 году.

О том, где выгодно покупать дрова в 2025 году и как рассчитать необходимое количество топлива на зиму, в разговоре с журналисткой Новини.LIVE Настей Рейн поделился лесник одного из Киевской области Николай Коваленко.

Где выгоднее покупать дрова в 2025 году

Жители сел и частных домов уже начали отапливать свои дома дровами. Чтобы правильно рассчитать необходимое количество топлива и не переплатить, прежде всего украинцам нужно выбрать правильного поставщика. Это гарантирует не только лучшую цену, но и качество и легальность дров.

Специалист лесного хозяйства советует обращаться в государственные или коммунальные лесничества. Также можно пользоваться онлайн-платформами, например "ДроваЕ", где можно заказать легальные дрова с доставкой.

"При этом можно проверить, имеет ли продавец документы о происхождении древесины — накладную, договор, квитанцию. Также при покупке дров нужно учесть его породу, обработку, стоимость доставки, и регион", — пояснил Коваленко.

Как подсчитать нужное количество дров на сезон

Чтобы примерно определить, сколько дров понадобится, используют формулу:

V = (24 × Q × S) / (q × 0,01 × КПД)

Где:

S — площадь дома (кв.м). КПД — эффективность котла. V — суточный расход дров (кв.м). Q — теплопотери дома (Вт/кв.м). q — теплотворность древесины (кВт/кв.м).

Значения q и КПД легко найти в открытых источниках, а ориентировочные теплопотери здания таковы:

Хорошо утепленный дом — 40-50 Вт/кв.м. Дом со средним утеплением — 60-70 Вт/кв.м. Старый или плохо утепленный дом — 100-120 Вт/кв.м.

Суточную потребность дров умножают на количество дней отопительного сезона. В Украине зима длится около шести месяцев, поэтому запас топлива стоит планировать на полгода.

В среднем для дома площадью до 100 кв.м нужно около 10 кубометров дров на зиму. Эксперты советуют закупать древесину сразу на несколько сезонов — это экономнее и гарантирует тепло зимой.

Ранее мы писали, что многие украинцы отапливают свои дома дровами, но заготавливать их следует легально, чтобы избежать штрафов или уголовной ответственности. Важно знать, где дрова можно брать, а где запрещено.

Также мы рассказывали, что синоптики предупреждают: эта зима может быть холоднее прошлых лет. Поэтому владельцам частных домов советуют заранее запастись дровами, чтобы избежать дефицита и высоких цен в сезон.