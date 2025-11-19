Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Опалення дровами — скільки купувати та де найкращі ціни у 2025

Опалення дровами — скільки купувати та де найкращі ціни у 2025

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 14:10
Оновлено: 13:13
Найкращі ціни на дрова Україні — де купувати паливо у 2025 році
Дрова в пікапі. Фото: Unsplash

Хоча опалювальний сезон вже стартував, деякі українці, які опалюють свої домівки дровами, все ще не мають достатньої кількості палива для проходження цієї зими. Саме тому варто знати де можна вигідно та легально придбати деревину у 2025 році.

Про те, де вигідно купувати дрова у 2025 році та як розрахувати необхідну кількість палива на зиму, у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн поділився лісник одного з Київщини Микола Коваленко.

Реклама
Читайте також:

Де вигідніше купувати дрова у 2025 році

Мешканці сіл та приватних будинків уже почали опалювати свої помешкання дровами. Щоб правильно розрахувати необхідну кількість палива та не переплатити, перш за все українцям потрібно вибрати правильного постачальника. Це гарантує не лише кращу ціну, а і якість та легальність дров. 

Фахівець лісового господарства радить звертатися до державних або комунальних лісництв. Також можна користуватися онлайн-платформами, наприклад "ДроваЄ", де можна замовити легальні дрова з доставкою.

"При цьому можна перевірити, чи має продавець документи про походження деревини — накладну, договір, квитанцію. Також при купівлі дров  потрібно врахувати його породу, обробку, вартість доставки, та регіон", — пояснив Коваленко.

Як підрахувати потрібну кількість дров на сезон

Щоб приблизно визначити, скільки дров знадобиться, використовують формулу:

  • V = (24 × Q × S) / (q × 0,01 × ККД)

Де:

  1. S — площа будинку (кв.м).
  2. ККД — ефективність котла.
  3. V — добова витрата дров (кв.м).
  4. Q — тепловтрати будинку (Вт/кв.м).
  5. q — теплотворність деревини (кВт/кв.м).

Значення q і ККД легко знайти у відкритих джерелах, а орієнтовні тепловтрати будівлі такі:

  1. Добре утеплений будинок — 40–50 Вт/кв.м.
  2. Будинок зі середнім утепленням — 60–70 Вт/кв.м.
  3. Старий або погано утеплений будинок — 100–120 Вт/кв.м.

Добову потребу дров множать на кількість днів опалювального сезону. В Україні зима триває близько шести місяців, тому запас палива варто планувати на пів року.

У середньому для будинку площею до 100 кв.м потрібно близько 10 кубометрів дров на зиму. Експерти радять закуповувати деревину одразу на кілька сезонів — це економніше і гарантує тепло взимку.

Раніше ми писали, що багато українців опалюють свої будинки дровами, але заготовлювати їх слід легально, щоб уникнути штрафів чи кримінальної відповідальності. Важливо знати, де дрова можна брати, а де заборонено.

Також ми розповідали, що синоптики попереджають: ця зима може бути холоднішою за минулі роки. Тому власникам приватних будинків радять заздалегідь запастися дровами, щоб уникнути дефіциту та високих цін у сезон.

опалювальний сезон ціни опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації