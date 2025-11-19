Найкращі ціни на дрова Україні — де купувати паливо у 2025 році

Дрова в пікапі. Фото: Unsplash

Хоча опалювальний сезон вже стартував, деякі українці, які опалюють свої домівки дровами, все ще не мають достатньої кількості палива для проходження цієї зими. Саме тому варто знати де можна вигідно та легально придбати деревину у 2025 році.

Про те, де вигідно купувати дрова у 2025 році та як розрахувати необхідну кількість палива на зиму, у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн поділився лісник одного з Київщини Микола Коваленко.

Де вигідніше купувати дрова у 2025 році

Мешканці сіл та приватних будинків уже почали опалювати свої помешкання дровами. Щоб правильно розрахувати необхідну кількість палива та не переплатити, перш за все українцям потрібно вибрати правильного постачальника. Це гарантує не лише кращу ціну, а і якість та легальність дров.

Фахівець лісового господарства радить звертатися до державних або комунальних лісництв. Також можна користуватися онлайн-платформами, наприклад "ДроваЄ", де можна замовити легальні дрова з доставкою.

"При цьому можна перевірити, чи має продавець документи про походження деревини — накладну, договір, квитанцію. Також при купівлі дров потрібно врахувати його породу, обробку, вартість доставки, та регіон", — пояснив Коваленко.

Як підрахувати потрібну кількість дров на сезон

Щоб приблизно визначити, скільки дров знадобиться, використовують формулу:

V = (24 × Q × S) / (q × 0,01 × ККД)

Де:

S — площа будинку (кв.м). ККД — ефективність котла. V — добова витрата дров (кв.м). Q — тепловтрати будинку (Вт/кв.м). q — теплотворність деревини (кВт/кв.м).

Значення q і ККД легко знайти у відкритих джерелах, а орієнтовні тепловтрати будівлі такі:

Добре утеплений будинок — 40–50 Вт/кв.м. Будинок зі середнім утепленням — 60–70 Вт/кв.м. Старий або погано утеплений будинок — 100–120 Вт/кв.м.

Добову потребу дров множать на кількість днів опалювального сезону. В Україні зима триває близько шести місяців, тому запас палива варто планувати на пів року.

У середньому для будинку площею до 100 кв.м потрібно близько 10 кубометрів дров на зиму. Експерти радять закуповувати деревину одразу на кілька сезонів — це економніше і гарантує тепло взимку.

Раніше ми писали, що багато українців опалюють свої будинки дровами, але заготовлювати їх слід легально, щоб уникнути штрафів чи кримінальної відповідальності. Важливо знати, де дрова можна брати, а де заборонено.

Також ми розповідали, що синоптики попереджають: ця зима може бути холоднішою за минулі роки. Тому власникам приватних будинків радять заздалегідь запастися дровами, щоб уникнути дефіциту та високих цін у сезон.