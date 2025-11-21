Принесут больше проблем, чем тепла — какими дровами нельзя топить в доме

Дрова горят в печи. Фото: Pexels

Украинцам, которые обогревают дома дровами, стоит внимательно подходить к их выбору. Хотя многие знают, что лучше всего горят твердые породы древесины, далеко не каждый украинец догадывается, какие дрова могут быть опасными и категорически не рекомендуются для использования.

О том, чем категорически нельзя топить в доме, объяснили специалисты профильной компании "Baza-Drov".

Какие дрова не подходят для отопления

Правильно подобранное топливо влияет на эффективность работы печи или камина, их срок службы и безопасность жильцов. Идеальные дрова должны быть хорошо высушенными, иметь высокую теплотворность и минимум смол. По словам экспертов, не стоит использовать такие породы:

Осина — имеет низкую теплоотдачу и быстро сгорает. Пихта — почти не греет и вызывает сильное задымление. Липа — быстро засоряет дымоход из-за большого количества смол. Лиственница — горит неравномерно и выделяет много угарного газа. Ива — из-за влажности и смолистости сильно загрязняет дымоход. Хвойные деревья — содержат много смолы, "стреляют" во время горения и могут вызвать возгорание. Рябина и черемуха — дают мало тепла, но образуют много копоти.

Что категорически запрещено сжигать в доме

Эксперты также отмечают, что существуют материалы, которые нельзя использовать в качестве топлива:

сырые, влажные или гнилые дрова;

окрашенные или лакированные деревянные изделия;

трухлявая древесина и остатки старых строительных досок.

Такие материалы не обеспечивают достаточного тепла, зато создают много дыма и неприятного запаха. Особенно опасны дрова, покрытые плесенью — они быстро загрязняют дымоход и могут навредить здоровью жильцов, а потому придется часто проветривать помещение.

Ранее мы писали, что многие жители сельской местности выбирают именно отопление дровами. Купить топливо можно официально — например, заказав нужный объем у частного поставщика.

Также мы рассказывали, что несмотря на то, что большинство украинских городов и сел подключены к газу, многие все еще обогревают дома дровами. Прежде чем запасаться топливом, стоит учесть свойства разных пород древесины.