Дрова от частных компаний — какие цены на сосну и дуб в ноябре

Дата публикации 20 ноября 2025 16:10
обновлено: 08:54
Цены на дрова — сколько стоит сосна, дуб и береза у частных компаний Украины
Дрова для отопления. Фото: Google Maps

Многие украинцы выбирают отопление дровами, поскольку проживают в сельской местности. Официально приобрести сырье можно несколькими способами, один из них — обратиться к частному поставщику и заказать необходимый объем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят дрова у частных компаний по состоянию на вторую половину ноября 2025 года.

Цены на дрова у частных компаний

В Украине работают компании, продающие и доставляющие клиентам дрова разных типов. Найти информацию об их деятельности можно на официальных сайтах, где обычно указаны актуальные цены. Перед заказом необходимо сравнить предложение и стоимость у нескольких поставщиков, дабы остановить выбор на максимально выгодном варианте.

Мы промониторили сайты некоторых украинских компаний и узнали, сколько украинцам нужно отдать за кубический метр дров в ноябре 2025 года. Один из поставщиков в Киевской области реализует продукцию по таким ценам:

  • дуб колотый — 2 350 грн/куб;
  • ольха колотая — 1 850 грн/куб;
  • береза колотая — 1 850 грн/куб;
  • сосна колотая — 1 850 грн/куб.

Другая компания имеет чуть более выгодные предложения. В частности дубовые, яблоневые, грабовые, ясеневые, кленовые, буковые и дрова акации стоят 1 900 грн/куб. За ольху, березу и сосну нужно заплатить 1 700 грн/куб. А древесина из тополя и осины обойдется в 1 600 грн.

Какими дровами выгоднее отапливать жилье

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у лесника Николая Коваленко, какими дровами наиболее выгодно отапливать дом. Эксперт посоветовал комбинировать различные типы сырья, поскольку они имеют характерные особенности:

  • твердые лиственные породы (дуб, бук, граб) отличаются высокой теплоотдачей, долго горят, образуют меньше сажи, однако они дороже;
  • мягкие и хвойные породы (сосна, ольха, тополь) дешевле, но быстрее выгорают и дают меньше тепла.

"Лучше брать 50:50 или 40:60, твердые и мягкие породы, в зависимости от зимы. Потому что когда нужно просто подтопить, твердые породы не нужны. А при трескучих морозах они, наоборот, лучше всего помогут согреть помещение", — констатировал Николай Коваленко.

Конечно, на качество горения также влияет фактор готовности дров. Если они недостаточно высушены, то будут гореть дольше, но и тепла  отдадут значительно меньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине заготавливать дрова можно только по специальному разрешению — лесорубному билету, в котором указано, какие деревья и в каких объемах разрешено брать. Без этого документа разрешается собирать только мелкие остатки — ветки, кору, листья или хвою.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить 12 000 грн на покупку твердого топлива при условии наличия печного отопления и отсутствия субсидий. Для выплаты нужно подать заявление и копии документов до 5 декабря 2025 года.

отопительный сезон цены отопление дрова твердое топливо
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
