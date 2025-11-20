Ціни на дрова — скільки коштує сосна, дуб і береза у приватних компаній України

Дрова для опалення. Фото: Google Maps

Чимало українців обирають опалення дровами, оскільки проживають у сільській місцевості. Офіційно придбати сировину можна кількома способами, один із них — звернутися до приватного постачальника і замовити необхідний обсяг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують дрова у приватних компаній станом на другу половину листопада 2025 року.

Ціни на дрова у приватних компаній

В Україні працюють компанії, що продають і доставляють клієнтам дрова різних типів. Знайти інформацію про їх діяльність можна на офіційних сайтах, де зазвичай вказані актуальні ціни. Перед замовленням необхідно порівняти пропозиції та вартість у кількох постачальників, аби зупинити вибір на максимально вигідному варіанті.

Ми промоніторили сайти деяких українських компаній та дізналися, скільки українцям потрібно віддати за кубічний метр дров у листопаді 2025 року. Один із постачальників у Київські області реалізує продукцію по таким цінам:

дуб колотий — 2 350 грн/куб;

вільха колота — 1 850 грн/куб;

береза колота — 1 850 грн/куб;

сосна колота — 1 850 грн/куб.

Інша компанія має трохи вигідніші пропозиції. Зокрема дубові, яблуневі, грабові, ясенові, кленові, букові та дрова акації коштують 1 900 грн/куб. За вільху, березу та сосну потрібно заплатити 1 700 грн/куб. А деревина з тополі та осини обійдеться у 1 600 грн.

Якими дровами найвигідніше опалювати житло

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у лісника Миколи Коваленка, якими дровами найбільш вигідно опалювати оселю. Експерт порадив комбінувати різні типи сировини, оскільки вони мають характерні особливості:

тверді листяні породи (дуб, бук, граб) відрізняються високою тепловіддачею, довго горять, утворюють менше сажі, однак вони дорожчі;

м’які та хвойні породи (сосна, вільха, тополя) дешевші, проте швидше вигорають і дають менше тепла.

"Краще брати 50:50 або 40:60, тверді та м'які породи, залежно від зими. Бо коли потрібно просто підтопити, тверді породи не потрібні. А при тріскучих морозах вони навпаки найкраще допоможуть зігріти приміщення", — констатував Микола Коваленко.

Звісно, на якість горіння також впливає фактор готовності дров. Якщо вони недостатньо висушені, то будуть горіти довше, але й тепла віддаватимуть значно менше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні заготовляти дрова можна лише за спеціальним дозволом — лісорубним квитком, у якому зазначено, які дерева та в яких обсягах дозволено брати. Без цього документа дозволяється збирати лише дрібні залишки — гілки, кору, листя чи хвою.

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати 12 000 грн на купівлю твердого палива за умови наявності пічного опалення та відсутності субсидій. Для виплати потрібно подати заяву й копії документів до 5 грудня 2025 року.