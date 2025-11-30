Дрова на зиму — почему у украинцев могут конфисковать топливо

Дрова в лесу. Фото: Pixabay

С приближением зимних холодов вопрос отопления становится особенно актуальным для многих украинцев. Те, кто использует дрова для обогрева жилья, в этом сезоне должны позаботиться не только о достаточном запасе топлива, но и соблюдать требования действующего законодательства.

О том, почему у украинцев могут изъять дрова и как этого избежать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему могут изъять дрова у украинцев

Каждый владелец домохозяйства сам решает, покупать дрова или заготавливать их самостоятельно. При втором варианте, украинцам обязательно необходимо придерживаться определенных правил и иметь соответствующие разрешения.

Украинцам запрещено просто заходить в лес и собирать сухостой или рубить деревья без соответствующих документов. Чтобы заготавливать древесину законно, нужно получить лесорубный билет. Обычно его выдают лесным предприятиям, которые имеют постоянное право пользования лесными ресурсами. Именно они отвечают за:

заготовку древесины;

уборку захламлений в лесу;

другие работы, связанные с хозяйственной деятельностью в лесу.

Нарушение этих правил считается административным правонарушением. Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная рубка сухостоя или самовольная заготовка деревьев наказывается штрафом.

А статья 108 Лесного кодекса Украины предусматривает, что незаконно добытую древесину могут изъять. Если же конфискация невозможна, нарушитель обязан компенсировать ее стоимость. Поэтому, чтобы избежать штрафов, гражданам советуют оформлять все необходимые разрешения или покупать дрова у официальных продавцов.

Чем рискуют покупатели дров в 2025 году

Эксперты отмечают, что даже покупка дров может стать рискованной, если их происхождение не подтверждено документами. Приобретение древесины "с рук", особенно по значительно более низкой цене, может свидетельствовать о ее незаконной заготовке.

"Если дрова куплены у неизвестного кого, то есть риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы", — в комментарии Новини.LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Специалисты советуют при покупке обязательно требовать чеки, накладные и другие сопроводительные документы. Они подтверждают легальность топлива и позволяют избежать возможных штрафов.

Ранее мы писали, что приобрести уже колотые дрова в Украине легко, однако многие выбирают целые поленья, чтобы рубить их самостоятельно. Такой вариант более экономный, но требует дополнительного времени и физических усилий.

Также мы рассказывали, что тем, кто отапливает жилье дровами, стоит ответственно подходить к выбору древесины. Известно, что лучше всего горят твердые породы, но мало кто задумывается — некоторые виды дров могут быть опасными и вообще не подходят для использования в доме.