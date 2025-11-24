Социальные цены на дрова — сколько стоит куб и подорожает ли топливо зимой

Бревна возле дороги. Фото: Pexels

В этом отопительном сезоне дрова остаются важным источником тепла для многих украинских семей, особенно там, где нет газа. А значит, вопрос цены на твердое топливо для таких домохозяйств стоит довольно остро.

О том, сколько будут стоить дрова до конца зимы и что может повлиять на их стоимость, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Сколько стоит куб дров в ноябре

По словам эксперта, в ноябре цены на дрова выросли по сравнению с прошлогодними. Сейчас кубометр твердых лиственных пород — дуба, граба или ясеня — стоит около 2 650 гривен. Популярными также остаются:

Ольха — 2 450 грн/куб. Сосна — около 2 350 грн/куб. Березовые дрова — примерно 2 550 грн/куб.

Коваленко также рассказал, что в государственном предприятии "Леса Украины" действуют так называемые социальные цены, которые значительно ниже рыночных:

хвойные и ольха — 923 грн/куб;

мягколиственные, такие как осина или тополь, — 824 грн/куб;

твердолиственные породы там стоят примерно 1 140 грн/куб.

"Однако и очереди там очень существенные. Поэтому те, кто не может долго ждать, будут вынуждены платить дороже, чтобы быстрее получить дрова", — добавляет эксперт.

Что будет с ценами на дрова до конца зимы

Коваленко считает, что дальнейший рост цен будет зависеть прежде всего от погоды.

"Если будет суровая зима, и спрос серьезно повысится, а запасы — сократятся, то цены на твердые породы, такие как дуб, граб, бук существенно вырастут. Не вдвое, конечно, но где-то на треть точно", — рассказал лесник.

Если же сильных морозов не будет, даже в разгар сезона, больше чем на 10-12% повышения цен ожидать не стоит.

Ранее мы писали, что многие украинцы в селах выбирают отопление дровами. Их можно легально приобрести у частных поставщиков, заказав нужное количество.

Также мы рассказывали, что при выборе дров следует быть осмотрительными: твердые породы горят лучше всего, но некоторые виды древесины могут быть непригодными для отопления.