Соціальні ціни на дрова — скільки коштує куб та чи подорожчає палив взимку

Колоди біля дороги. Фото: Pexels

Цього опалювального сезону дрова залишаються важливим джерелом тепла для багатьох українських родин, особливо там, де немає газу. А отже питання ціни на тверде паливо для таких домогосподарств стоїть доволі гостро.

Про те, скільки коштуватимуть дрова до кінця зими та що може вплинути на їх вартість, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує куб дров у листопаді

За словами експерта, у листопаді ціни на дрова зросли порівняно з торішніми. Нині кубометр твердих листяних порід — дуба, граба чи ясеня — коштує близько 2 650 гривень. Популярними також залишаються:

Вільха — 2 450 грн/куб. Сосна — близько 2 350 грн/куб. Березові дрова — приблизно 2 550 грн/куб.

Коваленко також розповів, що у державному підприємстві "Ліси України" діють так звані соціальні ціни, які значно нижчі за ринкові:

хвойні та вільха — 923 грн/куб;

м’яколистяні, такі як осика чи тополя, — 824 грн/куб;

твердолистяні породи там коштують приблизно 1 140 грн/куб.

"Однак і черги там дуже суттєві. Тому ті, хто не може довго чекати, будуть змушені платити дорожче, щоб швидше отримати дрова", — додає експерт.

Що буде з цінами на дрова до кінця зими

Коваленко вважає, що подальше зростання цін залежатиме передусім від погоди.

"Якщо буде сувора зима, і попит серйозно підвищиться, а запаси — скоротяться, то ціни на тверді породи, такі, як дуб, граб, бук суттєво зростуть. Не удвічі, звичайно, але десь на третину точно", — розповів лісник.

Якщо ж сильних морозів не буде, навіть в розпал сезону, більше ніж на 10–12% підвищення цін очікувати не варто.

Раніше ми писали, що багато українців у селах обирають опалення дровами. Їх можна легально придбати у приватних постачальників, замовивши потрібну кількість.

Також ми розповідали, що при виборі дров слід бути обачними: тверді породи горять найкраще, але деякі види деревини можуть бути непридатними для опалення.