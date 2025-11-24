Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Соціальні ціни на дрова — де вигідніше купувати паливо у 2025

Соціальні ціни на дрова — де вигідніше купувати паливо у 2025

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 07:15
Оновлено: 07:45
Соціальні ціни на дрова — скільки коштує куб та чи подорожчає палив взимку
Колоди біля дороги. Фото: Pexels

Цього опалювального сезону дрова залишаються важливим джерелом тепла для багатьох українських родин, особливо там, де немає газу. А отже питання ціни на тверде паливо для таких домогосподарств стоїть доволі гостро. 

Про те, скільки коштуватимуть дрова до кінця зими та що може вплинути на їх вартість, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує куб дров у листопаді

За словами експерта, у листопаді ціни на дрова зросли порівняно з торішніми. Нині кубометр твердих листяних порід — дуба, граба чи ясеня — коштує близько 2 650 гривень. Популярними також залишаються:

  1. Вільха — 2 450 грн/куб.
  2. Сосна — близько 2 350 грн/куб.
  3. Березові дрова — приблизно 2 550 грн/куб.

Коваленко також розповів, що у державному підприємстві "Ліси України" діють так звані соціальні ціни, які значно нижчі за ринкові:

  • хвойні та вільха — 923 грн/куб;
  • м’яколистяні, такі як осика чи тополя, — 824 грн/куб;
  • твердолистяні породи там коштують приблизно 1 140 грн/куб.

"Однак і черги там дуже суттєві. Тому ті, хто не може довго чекати, будуть змушені платити дорожче, щоб швидше отримати дрова", — додає експерт.

Що буде з цінами на дрова до кінця зими

Коваленко вважає, що подальше зростання цін залежатиме передусім від погоди. 

"Якщо буде сувора зима, і попит серйозно підвищиться, а запаси — скоротяться, то ціни на тверді породи, такі, як дуб, граб, бук суттєво зростуть. Не удвічі, звичайно, але десь на третину точно", — розповів лісник.

Якщо ж сильних морозів не буде, навіть в розпал сезону, більше ніж на 10–12% підвищення цін очікувати не варто.

Раніше ми писали, що багато українців у селах обирають опалення дровами. Їх можна легально придбати у приватних постачальників, замовивши потрібну кількість.

Також ми розповідали, що при виборі дров слід бути обачними: тверді породи горять найкраще, але деякі види деревини можуть бути непридатними для опалення.

опалювальний сезон ціни опалення дрова деревина тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації