Соціальні ціни на дрова — скільки коштує куб та чи подорожчає палив взимку

Соціальні ціни на дрова — де вигідніше купувати паливо у 2025
Цього опалювального сезону дрова залишаються важливим джерелом тепла для багатьох українських родин, особливо там, де немає газу. А отже питання ціни на тверде паливо для таких домогосподарств стоїть доволі гостро.
Про те, скільки коштуватимуть дрова до кінця зими та що може вплинути на їх вартість, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.
Скільки коштує куб дров у листопаді
За словами експерта, у листопаді ціни на дрова зросли порівняно з торішніми. Нині кубометр твердих листяних порід — дуба, граба чи ясеня — коштує близько 2 650 гривень. Популярними також залишаються:
- Вільха — 2 450 грн/куб.
- Сосна — близько 2 350 грн/куб.
- Березові дрова — приблизно 2 550 грн/куб.
Коваленко також розповів, що у державному підприємстві "Ліси України" діють так звані соціальні ціни, які значно нижчі за ринкові:
- хвойні та вільха — 923 грн/куб;
- м’яколистяні, такі як осика чи тополя, — 824 грн/куб;
- твердолистяні породи там коштують приблизно 1 140 грн/куб.
"Однак і черги там дуже суттєві. Тому ті, хто не може довго чекати, будуть змушені платити дорожче, щоб швидше отримати дрова", — додає експерт.
Що буде з цінами на дрова до кінця зими
Коваленко вважає, що подальше зростання цін залежатиме передусім від погоди.
"Якщо буде сувора зима, і попит серйозно підвищиться, а запаси — скоротяться, то ціни на тверді породи, такі, як дуб, граб, бук суттєво зростуть. Не удвічі, звичайно, але десь на третину точно", — розповів лісник.
Якщо ж сильних морозів не буде, навіть в розпал сезону, більше ніж на 10–12% підвищення цін очікувати не варто.
