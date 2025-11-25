Підготовка до зими — чи варто українцям купувати колоті дрова у 2025 році

Дрова лежать на землі. Фото: Pexels

Купити колоті дрова в Україні зараз не складно, але багато хто надає перевагу полінам, які потім можна порубати самостійно. Це дешевше, але потребує часу та зусиль.

Про те, чи вигідніше українцям купувати не колоті дрова у 2025 році, у розмові з журналісткою Новини.LIVE Настею Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Які дрова купувати для опалення у 2025 році

За словами експерта, хоча колоті дрова дорожчі, вони зручніші й відразу готові до використання, тоді як свіжозрізані або недостатньо висушені поліна дають менше тепла і більше диму. Лісник радить комбінувати різні види дерев:

Тверді листяні породи (дуб, бук, граб) горять довго, віддають більше тепла і менше коптять, але коштують дорожче. М’які або хвойні породи (сосна, вільха, тополя) дешевші, проте швидко згоряють, дають менше тепла і можуть утворювати більше сажі.

"50:50 або 40:60, тверді й м'які породи, залежно від зими. Бо коли потрібно просто підтопити, то тверді породи не потрібні. А при тріскучих морозах навпаки, вони найкраще допоможуть зігріти приміщення", — розповів Коваленко.

Чому колоті дрова коштують дорожче та як заощадити українцям

Процес перетворення деревини в дрова нескладний, але трудомісткий, що своєю чергою відображається на ціні таких дров. Спочатку стовбури та гілки ріжуть на поліна довжиною 35–40 см, а потім розколюють їх уздовж на дрібніші частини. Колоти дрова можна як сокирою, так і спеціальними верстатами.

Перед роботою підберіть оптимальний інструмент — найзручніше це робити сокирою-колуном. Вона має бути зручною у руці, мати правильну довжину ручки, форму леза та вагу. Це допомагає колоти дрова швидше та з меншими зусиллями. Є кілька простих правил, які допомагають працювати ефективніше:

короткі поліна легше розколювати;

у мороз деревина розколюється легше.

Якщо лезо застрягло у сучкуватому поліні, не тягніть його за ручку — краще перевернути колун обухом і вдарити по іншому поліну. Для безпеки ставте ноги ширше плечей і переконайтеся, що навколо достатньо простору, а над головою немає перешкод.

