Некоторые виды дров зимой могут взлететь в цене на 25% — к чему готовиться украинцам

Люди выгружают дрова. Фото: УНИАН

Дрова все еще остаются основным источником тепла зимой для многих украинских семей. Именно поэтому, с приближением холодов, вопрос цены на твердое топливо становится актуальным как никогда.

О том, какие виды дров подорожают до конца зимы, в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Какие дрова могут подорожать в течение зимы

По его словам, в следующем году цены на дрова могут вырасти, и темпы подорожания в значительной степени будут зависеть от того, какой будет зима.

Если погодные условия останутся мягкими, как в начале декабря, стоимость дров из твердых пород — дуба, бука, граба и ясеня — может вырасти на 5-15%:

сейчас кубометр таких дров стоит 1800-2600 грн;

в 2026 году цена может подняться до 1900-3000 грн.

Цены на дрова из хвойных и мягких пород, в частности сосны, ольхи и тополя, могут увеличиться менее существенно — примерно до 10%, то есть до 1400-1450 грн за кубометр.

"Если же зима будет суровой и спрос на дрова значительно возрастет, то твердолиственные породы деревьев могут вырасти до 25% - в районе 2100-3200 грн/м³. А хвойные и мягкие породы могут вырасти на 10-20%, до 1450-1600 грн/м³", — добавляет Коваленко.

Какие дрова не стоит использовать для отопления

Специалисты не советуют использовать ель, сосновые и туевые дрова. Они содержат много смолы, которая не полностью сгорает, образуя копоть на стенках дымохода и печи. Кроме того, такие дрова требуют длительной сушки.

Не рекомендуется также отапливать липой, тополем и осиной — эти породы имеют низкую плотность, быстро сгорают и дают мало тепла, что делает их неэкономными.

Березу иногда используют, но она создает много дыма и смолы из-за слабой тяги. Вяз сильно дымит, а кедр долго тлеет, поэтому их также нежелательно применять для отопления.

