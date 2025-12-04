Видео
Главная Экономика Сухостой на берегу реки — можно ли рубить на дрова в 2025 году

Сухостой на берегу реки — можно ли рубить на дрова в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 15:05
Заготовка дров возле водоемов — могут ли украинцы собирать сухостой на берегу реки
Дрова на берегу реки. Фото: Pixabay

В Украине много разных водоемов — от небольших ручьев до крупных рек и водохранилищ. Вокруг них создают специальные зеленые зоны, чтобы защитить природу и сами водоемы. Однако такие территории часто зарастают сухостоем и поломанными ветками, которые местные жители могли бы забрать на дрова.

О том, можно ли забирать на дрова сухостой и ветки на берегах рек в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли заготавливать дрова на берегах рек

Вопрос о возможности заготовки древесины в лесополосах, прилегающих к водоемам, содержатся в статье 61 Земельного кодекса Украины. Деятельность в прибрежных зонах жестко регулируется, ведь такие территории имеют особый природоохранный статус.

Любая хозяйственная деятельность в водоохранных зонах, включая сбор древесины, без разрешения не допускается. Эти зоны создают вокруг всех важных водоемов, чтобы защитить их от загрязнения и разрушения.

Прибрежные защитные полосы, определенные статьей 88 Водного кодекса Украины, являются частью водоохранных зон. Их ширина зависит от размера водоема:

  • для малых — 25 метров;
  • для средних — 50 метров;
  • для больших — 100 метров.

В этих пределах любая рубка деревьев запрещена. Удаление деревьев или кустов может привести к нарушению природного баланса, эрозии берегов и деградации экосистемы.

Работы с древесиной можно проводить только за пределами водоохранных зон и обязательно после согласования с органами, ответственными за охрану окружающей среды.

На сколько могут оштрафовать за рубку дров возле водоемов

Юрист Олег Козляк рассказал Новини.LIVE, что деревья и кусты, растущие в прибрежно-защитных полосах вдоль рек, озер или каналов, находятся под особой охраной. Самовольный сбор дров в таких местах почти всегда является нарушением.

"Срезание деревьев или кустарников в таких полосах без разрешения может считаться нарушением и влечь наложение штрафа по статье 65 КУоАП", — предостерегает эксперт.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за повреждение или уничтожение защитных насаждений вдоль водоемов предусмотрен штраф:

  • для граждан — 30-45 необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 765 грн;
  • для должностных лиц — 60-90 необлагаемых минимумов, то есть от 1020 до 1530 грн.

Кроме штрафов, нарушителю могут инкриминировать еще и нанесение вреда окружающей среде, что предусматривает дополнительную компенсацию. Поэтому, прежде чем собирать ветки, сухостой или другие остатки древесины возле водоемов, обязательно нужно проверить, не входит ли эта территория в водоохранную зону, и получить соответствующее разрешение.

Ранее мы писали, что многие до сих пор думают, что можно просто выйти на улицу и срезать дерево на дрова, если оно мешает. Но такие действия незаконны и могут обернуться штрафами и другими проблемами.

Также мы рассказывали, что со спадом температур тема отопления становится особенно важной. Тем, кто греет дом дровами, этой зимой следует позаботиться не только о запасах топлива.

отопительный сезон реки отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
