Заготівля дров біля водойм — чи можуть українці збирати сухостій на березі річки

В Україні багато різних водойм — від невеликих струмків до великих річок та водосховищ. Навколо них створюють спеціальні зелені зони, щоб захистити природу та самі водойми. Однак такі території часто заростають сухостоєм і поламаними гілками, які місцеві жителі могли б забрати на дрова.

Про те, чи можна забирати на дрова сухостій та гілки на берегах річок у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна заготовляти дрова на берегах річок

Питання про можливість заготівлі деревини в лісосмугах, які прилягають до водойм, містяться у статті 61 Земельного кодексу України. Діяльність у прибережних зонах жорстко регулюється, адже такі території мають особливий природоохоронний статус.

Будь-яка господарська діяльність у водоохоронних зонах, включно зі збиранням деревини, без дозволу не допускається. Ці зони створюють навколо всіх важливих водойм, щоб захистити їх від забруднення та руйнування.

Прибережні захисні смуги, визначені статтею 88 Водного кодексу України, є частиною водоохоронних зон. Їх ширина залежить від розміру водойми:

для малих — 25 метрів;

для середніх — 50 метрів;

для великих — 100 метрів.

У цих межах будь-яка рубка дерев заборонена. Видалення дерев чи кущів може призвести до порушення природного балансу, ерозії берегів та деградації екосистеми.

Роботи з деревиною можна проводити лише за межами водоохоронних зон і обов’язково після погодження з органами, відповідальними за охорону довкілля.

На скільки можуть оштрафувати за рубку дров біля водойм

Юрист Олег Козляк розповів Новини.LIVE, що дерева та кущі, що ростуть у прибережно-захисних смугах уздовж річок, озер або каналів, перебувають під особливою охороною. Самовільне збирання дров у таких місцях майже завжди є порушенням.

"Зрізання дерев або чагарників у таких смугах без дозволу може вважатися порушенням і тягти накладення штрафу за статтею 65 КУпАП", — застерігає експерт.

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за пошкодження або знищення захисних насаджень уздовж водойм передбачено штраф:

для громадян — 30–45 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 765 грн;

для посадових осіб — 60–90 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1020 до 1530 грн.

Крім штрафів, порушнику можуть інкримінувати ще й завдання шкоди довкіллю, що передбачає додаткову компенсацію. Тож, перш ніж збирати гілки, сухостій чи інші залишки деревини біля водойм, обов’язково потрібно перевірити, чи не входить ця територія до водоохоронної зони, та отримати відповідний дозвіл.

