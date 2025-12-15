Сезон для купівлі дров — коли ціна найнижча, а якість найкраща

Дрова лежать біля дороги. Фото: Pexels

Зимою 2025-2026 років попит на дрова в Україні зберігається на високому рівні. Це основний вид палива для багатьох власників приватних будинків та дач.

Про те, що впливає на якість дров та коли краще купувати паливо, у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Як сезон впливає на якість дров

Якість дров, за словами лісника, напряму залежить від рівня вологості. Наприклад, свіжозрубана деревина містить від 40% до 60% вологи, що суттєво знижує теплотворність і збільшує витрати палива.

"Тому найкраще купувати дрова у період з кінця весни до середини літа, коли вони вже частково підсохлі після зимової вирубки. Однак у цьому випадку потрібно потурбуватися про правильне зберігання дров", — зазначає Коваленко.

Експерт також додав, що можна безпечно купувати дрова за 4–6 місяців до початку опалювального сезону, щоб вони природним шляхом висохли до рівня вологості 15–20%. Таке паливо забезпечує на 25-30% більше тепла та зменшують утворення сажі в печах і котлах.

Коли ціни на дрова найбільш вигідні

"У пікові місяці, з жовтня по січень, ціни можуть зростати на 15–30%, залежно від регіону та доступності деревини", — розповів лісник.

Найнижчі ціни на дрова традиційно спостерігаються у міжсезонний період, з квітня по липень. В цей час попит мінімальний, а лісгоспи активно готуються до нового сезону реалізації.

