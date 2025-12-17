Заготовка дров в 2026 году — можно ли украинцам рубить поваленные в лесу деревья

Сломанное дерево в лесу. Фото: Pexels

Проблема обогрева жилья для многих домохозяйств остается актуальной из года в год. Каждая семья сама решает, что лучше — приобрести дрова или заготовить их собственноручно.

О том, смогут ли украинцы рубить на дрова поваленные в лесу деревья и ветки в 2026 году, объяснили на сайте Северного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства.

Смогут ли украинцы заготавливать дрова из поваленных в лесу деревьев в 2026 году

Покупка дров обычно не вызывает трудностей, а вот самостоятельная заготовка требует четкого соблюдения законодательства. Самовольно идти в лес и пилить сухие, мертвые или поваленные деревья запрещено.

Лесной кодекс Украины прямо определяет, что сбор сухостоя, мертвых деревьев, их частей или ветровала возможен только при наличии специального документа — лесорубного билета.

Такое разрешение выдают постоянные пользователи лесных угодий — в основном государственные или коммунальные лесохозяйственные предприятия. Именно они отвечают за состояние лесов и очистку их от поваленных и мертвых деревьев. Без разрешений гражданам разрешается собирать только лесную подстилку:

кору;

хвою;

опавшие листья;

тонкие ветки и другие природные остатки.

В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных насаждений и молодняка предусмотрены штрафы.

Почему в лесу запрещено рубить на дрова даже поваленные деревья

У многих людей возникает логичный вопрос: почему в лесах накапливается значительное количество древесины, которая со временем портится и перегнивает. При этом многие жители сел, которые реально нуждаются в дровах, не могут воспользоваться этим ресурсом. Специалисты объясняют это несколькими причинами:

Человеческий фактор: часто встречаются случаи, когда под предлогом сбора сухостоя люди незаконно срубают здоровые деревья, в частности ценных пород, и вывозят их из леса. Именно поэтому в сфере заготовки древесины действует строгий контроль. Опасность работ: заготовка древесины связана с повышенным риском для жизни и здоровья человека. В случае несчастного случая возникает вопрос кто будет отвечать — сам заготовитель или работники леса, на территории которого происходили работы. Законодательство: лесохозяйственным предприятиям запрещено разрешать гражданам самостоятельно заготавливать дрова без оформления лесорубного билета. Пока эти вопросы не будут урегулированы на законодательном уровне, любая самовольная заготовка будет считаться нарушением.

"По нашему законодательству использование "сухостоя" или поваленных деревьев без разрешения — запрещено. То есть, даже если дерево упало, это не значит, что его можно подойти и распилить без оформления разрешения, как минимум, у местной общины", — отмечает лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

По его словам, деревья или крупные ветки, которые упали в результате урагана, сильного ветра или других природных явлений и находятся за пределами частных земельных участков, как правило относятся к государственному лесному фонду или находиться в коммунальной собственности, а потому без разрешения их трогать нельзя.

Ранее мы писали, что зимой 2025-2026 годов дрова в Украине остаются очень нужными, ведь для многих владельцев домов и дач это топливо для обогрева.

Также мы рассказывали, что в Украине есть много рек, озер и водохранилищ, возле которых обустраивают природоохранные зеленые зоны. Часто там скапливаются сухие деревья и сломанные ветки, которые могли бы пойти на дрова для местных жителей.