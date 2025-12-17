Заготівля дров у 2026 році — чи можна українцям рубати повалені в лісі дерева

Зламане дерево в лісі. Фото: Pexels

Проблема обігріву житла для багатьох домогосподарств залишається актуальною з року в рік. Кожна родина сама вирішує, що краще — придбати дрова чи заготовити їх власноруч.

Про те, чи зможуть українці рубати на дрова повалені в лісі дерева та гілки у 2026 році, пояснили на сайті Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Реклама

Читайте також:

Чи зможуть українці заготовляти дрова з повалених в лісі дерев у 2026 році

Купівля дров зазвичай не викликає труднощів, а от самостійна заготівля потребує чіткого дотримання законодавства. Самовільно йти до лісу та пиляти сухі, мертві або повалені дерева заборонено.

Лісовий кодекс України прямо визначає, що збирання сухостою, мертвих дерев, їх частин або вітровалу можливе лише за наявності спеціального документа — лісорубного квитка.

Такий дозвіл видають постійні користувачі лісових угідь — здебільшого державні або комунальні лісогосподарські підприємства. Саме вони відповідають за стан лісів і очищення їх від повалених та мертвих дерев. Без дозволів громадянам дозволяється збирати лише лісову підстилку:

кору;

хвою;

опале листя;

тонкі гілки та інші природні залишки.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну рубку, пошкодження чи знищення лісових насаджень і молодняка передбачені штрафи.

Чому в лісі заборонено рубати на дрова навіть повалені дерева

У багатьох людей виникає логічне запитання: чому в лісах накопичується значна кількість деревини, яка з часом псується та перегниває. При цьому багато мешканців сіл, які реально потребують дров, не можуть скористатися цим ресурсом. Фахівці пояснюють це кількома причинами:

Людський фактор: часто трапляються випадки, коли під приводом збору сухостою люди незаконно зрубують здорові дерева, зокрема цінних порід, і вивозять їх з лісу. Саме тому у сфері заготівлі деревини діє суворий контроль. Небезпека робіт: заготівля деревини пов’язана з підвищеним ризиком для життя і здоров’я людини. У разі нещасного випадку постає питання хто відповідатиме — сам заготівельник чи працівники лісу, на території якого відбувалися роботи. Законодавство: лісогосподарським підприємствам заборонено дозволяти громадянам самостійно заготовляти дрова без оформлення лісорубного квитка. Поки ці питання не будуть врегульовані на законодавчому рівні, будь-яка самовільна заготівля вважатиметься порушенням.

"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу, як мінімум, у місцевої громади", — наголошує лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

За його словами, дерева або великі гілки, які впали внаслідок буревію, сильного вітру чи інших природних явищ і знаходяться за межами приватних земельних ділянок, як правило належать до державного лісового фонду або перебувати у комунальній власності, а тому без дозволу їх чіпати не можна.

Раніше ми писали, що взимку 2025–2026 років дрова в Україні залишаються дуже потрібними, адже для багатьох власників будинків і дач це паливо для обігріву.

Також ми розповідали, що в Україні є багато річок, озер і водосховищ, біля яких облаштовують природоохоронні зелені зони. Часто там накопичуються сухі дерева й зламані гілки, які могли б піти на дрова для місцевих жителів.