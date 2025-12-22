Старі запаси дров — через скільки років паливо стає непридатним для використання

Дрова під навісом. Фото: Pixabay

Дрова залишаються одним із найпопулярніших видів палива в Україні — особливо в приватних будинках та сільській місцевості. Більшість господарів закуповує деревину з запасом, а тому важливо знати скільки років дрова залишаються придатними для опалення в домі.

Про те, скільки років можна зберігати дрова для опалення, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Від чого залежить довговічність дров

Експерт зазначає, що за правильних умов зберігання дрова залишаються придатними для опалення від 3 до 7 років. Коваленко додав, що основний фактор, який впливає на довговічність дров — це вологість:

свіжозрубані дрова мають вологість 40-60% і не придатні для ефективного опалення;

оптимальна вологість для використання — 15-20%, її дрова досягають після тривалого природного сушіння.

Через який проміжок часу дрова можуть "зіпсуватись"

"Якщо ви маєте велику партію дров — потурбуйтеся про те, щоб вони були захищені від вологи та мали хорошу вентиляцію. Інакше вони потрухнуть вже через 2 роки", — зазначає лісник.

За словами Миколи Коваленка, після кількох років зберігання дрова можуть втрачати щільність, кришитися та горіти менш рівномірно, але все ще залишатися більш-менш придатними для використання.

