Україна
Старі дрова — скільки років можна зберігати паливо для опалення

Старі дрова — скільки років можна зберігати паливо для опалення

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:47
Старі запаси дров — через скільки років паливо стає непридатним для використання
Дрова під навісом. Фото: Pixabay

Дрова залишаються одним із найпопулярніших видів палива в Україні — особливо в приватних будинках та сільській місцевості. Більшість господарів закуповує деревину з запасом, а тому важливо знати скільки років дрова залишаються придатними для опалення в домі. 

Про те, скільки років можна зберігати дрова для опалення, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Читайте також:

Від чого залежить довговічність дров

Експерт зазначає, що за правильних умов зберігання дрова залишаються придатними для опалення від 3 до 7 років. Коваленко додав, що основний фактор, який впливає на довговічність дров — це вологість:

  • свіжозрубані дрова мають вологість 40-60% і не придатні для ефективного опалення;
  • оптимальна вологість для використання — 15-20%, її дрова досягають після тривалого природного сушіння.

Через який проміжок часу дрова можуть "зіпсуватись"

"Якщо ви маєте велику партію дров — потурбуйтеся про те, щоб вони були захищені від вологи та мали хорошу вентиляцію. Інакше вони потрухнуть вже через 2 роки", — зазначає лісник.

За словами Миколи Коваленка, після кількох років зберігання дрова можуть втрачати щільність, кришитися та горіти менш рівномірно, але все ще залишатися більш-менш придатними для використання. 

Раніше ми писали, що багато українців все ще купують дрова для опалення взимку. Однак не всі знають, що є періоди, коли якість твердого палива найвища, а ціни найнижчі.

Також ми розповідали, що дрова можна придбати або заготовити власноруч. Однак останній варіант передбачає низку обмежень, які слід враховувати українцям.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
