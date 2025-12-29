Заготівля дров у 2026 році — що українці можуть брати в лісі без дозволу

Заготівля дров в Україні — що можна забирати з лісу у 2026 році
Багато українських сімей використовують дрова як головне джерело опалення. Для них заготівля палива є важливою частиною підготовки до зими, без якої складно обійтися у холодний період. Деякі українці купують дрова, а дехто намагається заготовляти їх самостійно.
Про те, що українці зможуть брати з лісу без дозволу у 2026 році, пояснили у Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.
Що таке лісорубний квиток і хто його може отримати
Для легальної заготівлі деревини потрібен лісорубний квиток. Його видають лише підприємствам або організаціям, які мають статус постійних користувачів лісу. Вони прибирають повалені дерева, доглядають ліс і зачищають їх від повалених гілок та сухостою.
Лісорубний квиток — це офіційний документ, який дозволяє заготовлювати деревину. У ньому вказано:
- строки робіт;
- правила вивезення деревини;
- заходи щодо відновлення лісу;
- кількість дерев, яку можна зрізати.
Крім того, квиток використовується для нарахування плати за використання природних ресурсів.
Без цього документа будь-яка заготівля вважається незаконною, і навіть зрізані сухі гілки можуть призвести до штрафу відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Що можна забирати з лісу без дозволу у 2026 році
Прості громадяни можуть використовувати лише мінімальні залишки лісу, які не шкодять екосистемі. До них належать:
- хвоя;
- дрібні гілки;
- опале листя;
- кора, що відшарувалася сама;
- дрібні залишки після буревіїв або офіційних робіт.
Чи можна рубати на дрова повалені вітром дерева
"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу", — пояснює лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.
Він додає, що навіть дерева або великі гілки, які впали через бурю чи сильний вітер і знаходяться поза межами приватної власності, належать державі або громаді. Використання їх без офіційного дозволу заборонене.
Раніше ми писали, що дрова потребують правильного зберігання. Якщо тримати їх у сухому місці, деревина добре горить, дає більше тепла і створює затишок у домі взимку.
Також ми розповідали, що дрова й надалі залишаються популярним паливом для приватних будинків в Україні. У морозну погоду їх витрачається більше, тому важливо знати, як обігріти оселю з мінімальними витратами деревини.
