Заготівля дров у 2026 році — що українці можуть брати в лісі без дозволу

Дрова біля дороги. Фото: Pexels

Багато українських сімей використовують дрова як головне джерело опалення. Для них заготівля палива є важливою частиною підготовки до зими, без якої складно обійтися у холодний період. Деякі українці купують дрова, а дехто намагається заготовляти їх самостійно.

Про те, що українці зможуть брати з лісу без дозволу у 2026 році, пояснили у Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Реклама

Читайте також:

Що таке лісорубний квиток і хто його може отримати

Для легальної заготівлі деревини потрібен лісорубний квиток. Його видають лише підприємствам або організаціям, які мають статус постійних користувачів лісу. Вони прибирають повалені дерева, доглядають ліс і зачищають їх від повалених гілок та сухостою.

Лісорубний квиток — це офіційний документ, який дозволяє заготовлювати деревину. У ньому вказано:

строки робіт;

правила вивезення деревини;

заходи щодо відновлення лісу;

кількість дерев, яку можна зрізати.

Крім того, квиток використовується для нарахування плати за використання природних ресурсів.

Без цього документа будь-яка заготівля вважається незаконною, і навіть зрізані сухі гілки можуть призвести до штрафу відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що можна забирати з лісу без дозволу у 2026 році

Прості громадяни можуть використовувати лише мінімальні залишки лісу, які не шкодять екосистемі. До них належать:

хвоя;

дрібні гілки;

опале листя;

кора, що відшарувалася сама;

дрібні залишки після буревіїв або офіційних робіт.

Чи можна рубати на дрова повалені вітром дерева

"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу", — пояснює лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Він додає, що навіть дерева або великі гілки, які впали через бурю чи сильний вітер і знаходяться поза межами приватної власності, належать державі або громаді. Використання їх без офіційного дозволу заборонене.

Раніше ми писали, що дрова потребують правильного зберігання. Якщо тримати їх у сухому місці, деревина добре горить, дає більше тепла і створює затишок у домі взимку.

Також ми розповідали, що дрова й надалі залишаються популярним паливом для приватних будинків в Україні. У морозну погоду їх витрачається більше, тому важливо знати, як обігріти оселю з мінімальними витратами деревини.