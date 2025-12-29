Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Заготівля дров в Україні — що можна забирати з лісу у 2026 році

Заготівля дров в Україні — що можна забирати з лісу у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:47
Заготівля дров у 2026 році — що українці можуть брати в лісі без дозволу
Дрова біля дороги. Фото: Pexels

Багато українських сімей використовують дрова як головне джерело опалення. Для них заготівля палива є важливою частиною підготовки до зими, без якої складно обійтися у холодний період. Деякі українці купують дрова, а дехто намагається заготовляти їх самостійно.

Про те, що українці зможуть брати з лісу без дозволу у 2026 році, пояснили у Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Реклама
Читайте також:

Що таке лісорубний квиток і хто його може отримати

Для легальної заготівлі деревини потрібен лісорубний квиток. Його видають лише підприємствам або організаціям, які мають статус постійних користувачів лісу. Вони прибирають повалені дерева, доглядають ліс і зачищають їх від повалених гілок та сухостою.

Лісорубний квиток — це офіційний документ, який дозволяє заготовлювати деревину. У ньому вказано:

  • строки робіт;
  • правила вивезення деревини;
  • заходи щодо відновлення лісу;
  • кількість дерев, яку можна зрізати.

Крім того, квиток використовується для нарахування плати за використання природних ресурсів. 

Без цього документа будь-яка заготівля вважається незаконною, і навіть зрізані сухі гілки можуть призвести до штрафу відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що можна забирати з лісу без дозволу у 2026 році

Прості громадяни можуть використовувати лише мінімальні залишки лісу, які не шкодять екосистемі. До них належать:

  • хвоя;
  • дрібні гілки;
  • опале листя;
  • кора, що відшарувалася сама;
  • дрібні залишки після буревіїв або офіційних робіт.

Чи можна рубати на дрова повалені вітром дерева

"За нашим законодавством використання "сухостою" чи повалених дерев без дозволу — заборонено. Тобто, навіть якщо дерево впало, це не означає, що його можна підійти та розпиляти без оформлення дозволу", — пояснює лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко

Він додає, що навіть дерева або великі гілки, які впали через бурю чи сильний вітер і знаходяться поза межами приватної власності, належать державі або громаді. Використання їх без офіційного дозволу заборонене.

Раніше ми писали, що дрова потребують правильного зберігання. Якщо тримати їх у сухому місці, деревина добре горить, дає більше тепла і створює затишок у домі взимку.

Також ми розповідали, що дрова й надалі залишаються популярним паливом для приватних будинків в Україні. У морозну погоду їх витрачається більше, тому важливо знати, як обігріти оселю з мінімальними витратами деревини.

опалювальний сезон закон ліс опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації