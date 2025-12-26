Дрова для опалення — як не втратити паливо через сильні морози

Опалення дровами — як зберігати паливо при сильних морозах
Дрова — це досить вибагливе паливо, яке потребує правильного зберігання. Забезпечивши необхідні умови, господар гарантує, що деревина залишиться сухою, а це — яскраве полум’я, приємний тріск у печі та тепло в домі взимку.
Про те, як правильно зберігати дрова при сильних морозах та які породи деревини найвигідніше купувати для опалення, журналістці сайту Новини.LIVE розповів лісник Микола Коваленко.
Як зберігати дрова під час сильних морозів
Як пояснює Коваленко, сам холод не завдає шкоди деревині. Найбільшу небезпеку становлять волога та різкі температурні коливання.
"Тому дрова повинні зберігатися під навісом або в дровнику, захищеному від снігу та дощу. Обов'язково повинна бути вентиляція з боків, щоб уникнути накопичення вологи. Поліна не варто складати безпосередньо на землю — краще використовувати піддони або настил", — зазначив фахівець.
Невелику кількість дров доцільно тримати в теплому приміщенні, щоб вони поступово нагрівалися перед спалюванням.
Також лісник застеріг, що у зимовий період не варто щільно закутувати дрова плівкою без доступу повітря, адже це призводить до появи конденсату й підвищеної вологості.
Які дрова найдорожчі та найдешевші для опалення
Лісник нагадав, що вартість дров в Україні залежить від породи дерева, регіону та рівня попиту. Найдорожчі дрова, за його словами, це:
- Ясен, бук — стабільне горіння, мінімум диму.
- Дуб — висока теплотворність, тривале горіння.
- Граб — щільний, дає багато тепла, майже не іскрить.
Найдешевші дрова, зазначив Коваленко, це тополя, верба та осика. Вони швидко згоряють і мають низьку теплотворність.
Водночас він додав, що для економії багато споживачів комбінують дешевші породи для розпалювання та дорожчі — для основного опалення.
