Дрова для опалення — як не втратити паливо через сильні морози

Дрова лежать на землі. Фото: Pexels

Дрова — це досить вибагливе паливо, яке потребує правильного зберігання. Забезпечивши необхідні умови, господар гарантує, що деревина залишиться сухою, а це — яскраве полум’я, приємний тріск у печі та тепло в домі взимку.

Про те, як правильно зберігати дрова при сильних морозах та які породи деревини найвигідніше купувати для опалення, журналістці сайту Новини.LIVE розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Як зберігати дрова під час сильних морозів

Як пояснює Коваленко, сам холод не завдає шкоди деревині. Найбільшу небезпеку становлять волога та різкі температурні коливання.

"Тому дрова повинні зберігатися під навісом або в дровнику, захищеному від снігу та дощу. Обов'язково повинна бути вентиляція з боків, щоб уникнути накопичення вологи. Поліна не варто складати безпосередньо на землю — краще використовувати піддони або настил", — зазначив фахівець.

Невелику кількість дров доцільно тримати в теплому приміщенні, щоб вони поступово нагрівалися перед спалюванням.

Також лісник застеріг, що у зимовий період не варто щільно закутувати дрова плівкою без доступу повітря, адже це призводить до появи конденсату й підвищеної вологості.

Які дрова найдорожчі та найдешевші для опалення

Лісник нагадав, що вартість дров в Україні залежить від породи дерева, регіону та рівня попиту. Найдорожчі дрова, за його словами, це:

Ясен, бук — стабільне горіння, мінімум диму. Дуб — висока теплотворність, тривале горіння. Граб — щільний, дає багато тепла, майже не іскрить.

Найдешевші дрова, зазначив Коваленко, це тополя, верба та осика. Вони швидко згоряють і мають низьку теплотворність.

Водночас він додав, що для економії багато споживачів комбінують дешевші породи для розпалювання та дорожчі — для основного опалення.

Раніше ми писали, що опалення житла — це важливе питання багатьох сімей, яке виникає щозими. Кожне господарство самостійно обирає зручний варіант: купити готові дрова або заготовити їх власними силами.

Також ми розповідали, що в Україні дрова й досі є одним із найпоширеніших джерел тепла, особливо в селах та приватному секторі. Зазвичай їх купують наперед і зберігають про запас, тому господарям варто розуміти, як довго деревина може зберігати свої властивості та залишатися ефективною для опалення.