Дрова для отопления — как не потерять топливо из-за сильных морозов

Отопление дровами — как хранить топливо при сильных морозах
Дрова — это достаточно прихотливое топливо, которое требует правильного хранения. Обеспечив необходимые условия, хозяин гарантирует, что древесина останется сухой, а это — яркое пламя, приятный треск в печи и тепло в доме зимой.
О том, как правильно хранить дрова при сильных морозах и какие породы древесины выгоднее всего покупать для отопления, журналистке сайта Новини.LIVE рассказал лесник Николай Коваленко.
Как хранить дрова во время сильных морозов
Как объясняет Коваленко, сам холод не наносит вреда древесине. Наибольшую опасность представляют влага и резкие температурные колебания.
"Поэтому дрова должны храниться под навесом или в дровнике, защищенном от снега и дождя. Обязательно должна быть вентиляция по бокам, чтобы избежать накопления влаги. Поленья не стоит складывать непосредственно на землю — лучше использовать поддоны или настил", — отметил специалист.
Небольшое количество дров целесообразно держать в теплом помещении, чтобы они постепенно нагревались перед сжиганием.
Также лесник предостерег, что в зимний период не стоит плотно закутывать дрова пленкой без доступа воздуха, ведь это приводит к появлению конденсата и повышенной влажности.
Какие дрова самые дорогие и самые дешевые для отопления
Лесник напомнил, что стоимость дров в Украине зависит от породы дерева, региона и уровня спроса. Самые дорогие дрова, по его словам, это:
- Ясень, бук — стабильное горение, минимум дыма.
- Дуб — высокая теплотворность, длительное горение.
- Граб — плотный, дает много тепла, почти не искрит.
Самые дешевые дрова, отметил Коваленко, это тополь, ива и осина. Они быстро сгорают и имеют низкую теплотворность.
В то же время он добавил, что для экономии многие потребители комбинируют более дешевые породы для разжигания и более дорогие — для основного отопления.
Ранее мы писали, что отопление жилья — это важный вопрос многих семей, который возникает каждую зиму. Каждое хозяйство самостоятельно выбирает удобный вариант: купить готовые дрова или заготовить их собственными силами.
Также мы рассказывали, что в Украине дрова до сих пор являются одним из самых распространенных источников тепла, особенно в селах и частном секторе. Обычно их покупают заранее и хранят впрок, поэтому хозяевам стоит понимать, как долго древесина может сохранять свои свойства и оставаться эффективной для отопления.
Читайте Новини.LIVE!