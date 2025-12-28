Відео
Головна Економіка Як зігріти дім у сильні морози й не спалити всі дрова

Як зігріти дім у сильні морози й не спалити всі дрова

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 07:15
Опалення взимку — як скоротити споживання дров у сильні морози
Дрова горять в печі. Фото: Pexels

В умовах зростання вартості енергоресурсів дрова залишаються одним із найпопулярніших видів палива для приватних домогосподарств в Україні. Їх витрати значно зростають в сильні морози, а тому виникає питання, як забезпечити своє помешкання теплом при мінімальному споживанні палива.

Про те, як мінімізувати витрати на дрова в сильні морози, в коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Читайте також:

Як зменшити витрати на дрова у сильні морози

У періоди сильних морозів витрати на опалення різко зростають. Проте, за словами лісника, є кілька способів оптимізувати споживання дров:

  1. Комбінування порід: тверді породи використовують для тривалого горіння, м’які — для швидкого розігріву приміщення. 
  2. Використання добре висушених дров: волога деревина витрачає значну частину енергії на випаровування води, знижуючи ефективність опалення.

"Якщо хочете надовго зігріти дім — обов'язково потрібно закупити й м'які, і тверді породи дров. Спочатку добре прогріваєте піч до появи в ній вугілля, а потім закладаєте кілька полін твердих порід на нічний режим горіння, з обмеженою подачею кисню, щоб дрова тліли. Таким чином ви надовго зігрієте дім навіть у сильні морози", — додав Коваленко.

Він також порекомендував у теплу пору року потурбуватися про теплоізоляцію будинку та перевірити регулювання подачі повітря у печах та котлах, що дасть змогу контролювати швидкість згоряння дров.

Коли вигідніше купувати дрова 

Також, щоб оптимізувати витрати на дрова в холодну пору року, варто заздалегідь подбати про запаси палива, коли вартість деревини найкраща. За словами експерта, ціни на дрова традиційно фіксуються з кінця весни до середини літа — з травня по липень.

У цей період, за його словами, попит зменшується, а заготівля деревини відбувається активніше. Тому дрова, придбані в теплу пору року, мають час добре просохнути, що безпосередньо впливає на їхню теплотворну здатність.

Раніше ми писали, що найвигідніше купувати дрова з кінця весни до середини літа — у цей час вони вже трохи висохли після зимової рубки. Але важливо одразу подбати про їх правильне зберігання.

Також ми розповідали, що дрова потребують правильно догляду. Якщо зберігати їх у відповідних умовах, деревина залишатиметься сухою, добре горітиме та забезпечить тепло й затишок у домі взимку.

опалювальний сезон морози опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
