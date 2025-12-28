Видео
Главная Экономика Как согреть дом в сильные морозы и не сжечь все дрова

Как согреть дом в сильные морозы и не сжечь все дрова

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 07:15
Отопление зимой — как сократить потребление дров в сильные морозы
Дрова горят в печи. Фото: Pexels

В условиях роста стоимости энергоресурсов дрова остаются одним из самых популярных видов топлива для частных домохозяйств в Украине. Их расходы значительно возрастают в сильные морозы, а потому возникает вопрос, как обеспечить свое жилье теплом при минимальном потреблении топлива.

О том, как минимизировать расходы на дрова в сильные морозы, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Читайте также:

Как уменьшить расходы на дрова в сильные морозы

В периоды сильных морозов расходы на отопление резко возрастают. Однако, по словам лесника, есть несколько способов оптимизировать потребление дров:

  1. Комбинирование пород: твердые породы используют для длительного горения, мягкие — для быстрого разогрева помещения.
  2. Использование хорошо высушенных дров: влажная древесина тратит значительную часть энергии на испарение воды, снижая эффективность отопления.

"Если хотите надолго согреть дом — обязательно нужно закупить и мягкие, и твердые породы дров. Сначала хорошо прогреваете печь до появления в ней углей, а затем закладываете несколько поленьев твердых пород на ночной режим горения, с ограниченной подачей кислорода, чтобы дрова тлели. Таким образом вы надолго согреете дом даже в сильные морозы", — добавил Коваленко.

Он также порекомендовал в теплое время года позаботиться о теплоизоляции дома и проверить регулирование подачи воздуха в печах и котлах, что позволит контролировать скорость сгорания дров.

Когда выгоднее покупать дрова

Также, чтобы оптимизировать расходы на дрова в холодное время года, стоит заранее позаботиться о запасах топлива, когда стоимость древесины лучшая. По словам эксперта, цены на дрова традиционно фиксируются с конца весны до середины лета — с мая по июль.

В этот период, по его словам, спрос уменьшается, а заготовка древесины происходит активнее. Поэтому дрова, приобретенные в теплое время года, имеют время хорошо просохнуть, что напрямую влияет на их теплотворную способность.

Ранее мы писали, что выгоднее всего покупать дрова с конца весны до середины лета — в это время они уже немного высохли после зимней рубки. Но важно сразу позаботиться об их правильном хранении.

Также мы рассказывали, что дрова нуждаются в правильном уходе. Если хранить их в соответствующих условиях, древесина будет оставаться сухой, хорошо гореть и обеспечит тепло и уют в доме зимой.

отопительный сезон морозы отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
