Опасные и вредные — какие дрова нельзя жечь в доме

Мальчик складывает дрова на сани. Фото: Pexels

Многие граждане Украины продолжают отапливать помещение дровами. Однако не все виды древесины имеют хорошую теплотворную способность, а некоторые дрова вообще опасно использовать в доме.

О том, какие дрова не стоит сжигать в доме и почему это может быть опасно, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник Николай Коваленко.

Реклама

Читайте также:

Какие дрова опасно использовать в доме

По словам эксперта, со временем даже качественные дрова могут испортиться. После нескольких лет хранения древесина может терять плотность, крошиться и гореть менее равномерно.

"Если же дрова имеют признаки гнили, плесени или заражения насекомыми, то их лучше использовать первыми или утилизировать", — отметил Коваленко.

Кроме того, к потенциально опасным дровам для отопления дома, по словам лесника, относятся:

Крашеная или обработанная древесина — выделяет токсичные газы при горении. Смолистые породы (сосна, ель) — сильно искрят, "стреляют" угольками, быстро засоряют дымоход сажей. Сырые дрова — интенсивно дымят, снижают тягу, способствуют образованию конденсата и креозота в дымоходе. Дрова с грибком или плесенью — могут иметь резкий запах и негативно влиять на качество воздуха в помещении.

Как хранить дрова, чтобы они не портились

Дрова должны храниться под навесом или в дровнике, защищенном от снега и дождя. На сырую землю древесину укладывать не стоит, следует позаботиться о настиле — поддоны, кирпичи и тому подобное. Также нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха по бокам — это убережет дрова от накопления влаги и появления плесени.

Ранее мы писали, что из-за подорожания энергоносителей дрова и в дальнейшем остаются доступным и распространенным топливом для частных домов в Украине. В период сильных морозов их расход заметно возрастает, поэтому все больше людей задумываются, как обеспечить тепло в доме и сжигать меньше топлива.

Также мы рассказывали, что для многих семей дрова являются основным способом обогрева. Подготовка запасов на зиму — обязательный этап подготовки к холодам. Одни хозяева покупают топливо, другие заготавливают его собственными силами.