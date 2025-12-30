Небезпечні та шкідливі — які дрова не можна палити в домі

Хлопчик складає дрова на сани. Фото: Pexels

Багато громадян України продовжують опалювати помешкання дровами. Однак не всі види деревини мають хорошу теплотворну здатність, а деякі дрова взагалі небезпечно використовувати в домі.

Про те, які дрова не варто спалювати в будинку та чому це може бути небезпечно, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Які дрова небезпечно використовувати в домі

За словами експерта, з часом навіть якісні дрова можуть зіпсуватись. Після кількох років зберігання деревина може втрачати щільність, кришитися та горіти менш рівномірно.

"Якщо ж дрова мають ознаки гнилі, плісняви або зараження комахами, то їх краще використати першими або утилізувати", — наголосив Коваленко.

Окрім того, до потенційно небезпечних дров для опалення дому, за словами лісника, належать:

Фарбована або оброблена деревина — виділяє токсичні гази при горінні. Смолисті породи (сосна, ялина) — сильно іскрять, "стріляють" жаринками, швидко засмічують димохід сажею. Сирі дрова — інтенсивно димлять, знижують тягу, сприяють утворенню конденсату та креозоту в димоході. Дрова з грибком або пліснявою — можуть мати різкий запах і негативно впливати на якість повітря в приміщенні.

Як зберігати дрова, щоб вони не псувались

Дрова повинні зберігатися під навісом або в дровнику, захищеному від снігу та дощу. На сиру землю деревину укладати не варто, слід подбати про настил — піддони, цегла тощо. Також потрібно забезпечити хорошу циркуляцію повітря з боків — це убереже дрова від накопичення вологи та появи плісняви.

Раніше ми писали, що через подорожчання енергоносіїв дрова й надалі залишаються доступним і поширеним паливом для приватних будинків в Україні. У період сильних морозів їх витрата помітно зростає, тому все більше людей замислюються, як забезпечити тепло в оселі та спалювати менше палива.

Також ми розповідали, що для багатьох родин дрова є основним способом обігріву. Підготовка запасів на зиму — обов’язковий етап підготовки до холодів. Одні господарі купують паливо, інші заготовляють його власними силами.