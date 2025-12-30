Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не всі дрова безпечні — чим не варто опалювати будинок

Не всі дрова безпечні — чим не варто опалювати будинок

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 14:10
Небезпечні та шкідливі — які дрова не можна палити в домі
Хлопчик складає дрова на сани. Фото: Pexels

Багато громадян України продовжують опалювати помешкання дровами. Однак не всі види деревини мають хорошу теплотворну здатність, а деякі дрова взагалі небезпечно використовувати в домі.

Про те, які дрова не варто спалювати в будинку та чому це може бути небезпечно, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама
Читайте також:

Які дрова небезпечно використовувати в домі

За словами експерта, з часом навіть якісні дрова можуть зіпсуватись. Після кількох років зберігання деревина може втрачати щільність, кришитися та горіти менш рівномірно.

"Якщо ж дрова мають ознаки гнилі, плісняви або зараження комахами, то їх краще використати першими або утилізувати", — наголосив Коваленко.

Окрім того, до потенційно небезпечних дров для опалення дому, за словами лісника, належать:

  1. Фарбована або оброблена деревина — виділяє токсичні гази при горінні.
  2. Смолисті породи (сосна, ялина) — сильно іскрять, "стріляють" жаринками, швидко засмічують димохід сажею.
  3. Сирі дрова — інтенсивно димлять, знижують тягу, сприяють утворенню конденсату та креозоту в димоході.
  4. Дрова з грибком або пліснявою — можуть мати різкий запах і негативно впливати на якість повітря в приміщенні.

Як зберігати дрова, щоб вони не псувались

Дрова повинні зберігатися під навісом або в дровнику, захищеному від снігу та дощу. На сиру землю деревину укладати не варто, слід подбати про настил — піддони, цегла тощо. Також потрібно забезпечити хорошу циркуляцію повітря з боків — це убереже дрова від накопичення вологи та появи плісняви.

Раніше ми писали, що через подорожчання енергоносіїв дрова й надалі залишаються доступним і поширеним паливом для приватних будинків в Україні. У період сильних морозів їх витрата помітно зростає, тому все більше людей замислюються, як забезпечити тепло в оселі та спалювати менше палива.

Також ми розповідали, що для багатьох родин дрова є основним способом обігріву. Підготовка запасів на зиму — обов’язковий етап підготовки до холодів. Одні господарі купують паливо, інші заготовляють його власними силами.

опалювальний сезон опалення дрова деревина тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації