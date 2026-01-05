Твердопаливний котел замість газового — чи вигідно переходити на опалення дровами у 2026

Дрова у полум'ї. Фото: Pexels

Через подорожчання енергоресурсів, багато українців знову згадують про дрова як економний спосіб обігріву оселі. Однак, щоб використовувати це паливо, в будинку має бути піч або доведеться встановити твердопаливний котел.

Про те, чи вигідно переходити на опалення дровами у 2026 році, журналісті сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник Микола Коваленко.

Реклама

Читайте також:

Що таке твердопаливний котел та як він працює

Твердопаливні котли — це сучасне рішення для автономного опалення будинку, яке використовує тверде паливо для обігріву. Вони можуть працювати на дровах, вугіллі, пелетах або біомасі, що робить систему опалення економічною та екологічно чистою.

За словами експерта, для домогосподарств у сільській місцевості або регіонах із доступною деревиною, твердопаливні котли часто є вигідним рішенням у довгостроковій перспективі. Водночас вони потребують постійного обслуговування та контролю.

"Дійсно, сучасні котли мають вищий коефіцієнт корисної дії порівняно зі старими моделями та дозволяють економніше використовувати паливо", — зазначає Коваленко.

Кому буде вигідно перейти на опалення дровами у 2026 році

За словами лісника, економічна доцільність твердопаливного котла залежить від кількох факторів:

площі будинку;

рівня теплоізоляції;

регулярності проживання;

наявності доступу до недорогих дров.

"Якщо всі ці фактори враховані — то сенс переходити на твердопаливний котел дійсно є. Якщо ж ні, то можливо опалювати газом буде все-таки дешевше", — пояснив Коваленко.

Він також додав, що перехід на таке опалення потребує початкових інвестицій, тобто, придбання котла, облаштування котельні та димоходу. Це може обійтися у кілька десятків тисяч гривень без урахування вартості дров.

Раніше ми писали, що багато українців і досі опалюють житло дровами. Однак не кожна деревина добре горить, а деякі види можуть бути шкідливими для використання в оселі.

Також ми розповідали, що вздовж доріг часто ростуть дерева й кущі, за якими не завжди доглядають. Зламані гілки та повалені дерева нерідко лежать на узбіччях і псуються, тому в людей виникає питання: чи дозволено забирати таку деревину на дрова.