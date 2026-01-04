Заготівля дров у 2026 році — чи можна забирати на дрова повалені біля дороги гілки

Поламані гілки біля дороги. Фото: УНІАН

В Україні багато доріг оточені деревами та кущами. У деяких місцях ці рослини не доглядають належним чином: гілки та дерева лежать на узбіччі та просто гниють. Через це у багатьох українців виникає, чи можна забрати таку деревину собі на дрова.

Про те, чи можна у 2026 році забирати на дрова повалені дерева та гілки, які лежать на узбіччі українських автошляхів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто відповідає за утримання зелених насаджень уздовж доріг

В статті 11 Закону України "Про автомобільні дороги" зазначається, що відповідальність за зелені насадження на дорогах лежить на органах влади:

Для державних трас — відповідальні центральні органи влади. Для вулиць і доріг у населених пунктах — відповідальність несе місцева адміністрація.

Ці органи можуть видавати дозволи на роботи з деревами, зокрема на їх вирубку, але тільки через офіційні організації. Це означає, що без дозволу не можна здійснювати ніякі дії з деревами на узбіччях.

Хто може заготовляти дрова в лісосмугах у 2026 році

Захисні лісосмуги вздовж доріг часто забруднені поваленими деревами, а також іншими залишками рослин. Їх прибирання важливе не лише як візуальна складова, але й для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Усі зелені насадження в межах смуг відведення автомобільних доріг державного значення знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України. Ця служба співпрацює з підрядними організаціями, які відповідають за утримання цих територій. Вони можуть виконувати роботи з видалення небезпечних дерев — таких, як сухі дерева чи хворі рослини, які можуть загрожувати безпеці руху.

Ці роботи проводяться лише на підставі спеціального лісорубного квитка та після оцінки вартості деревини. Вартість зрізаних дерев може бути врахована при розрахунку за виконані роботи. У деяких випадках за прибиранням поваленого дерева можуть займатися підрозділи ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій).

Чи можна заготовляти дрова біля дороги для власних потреб

Заготовляти дрова, гілки або інші залишки дерев з лісосмуг уздовж доріг без відповідного дозволу — це незаконно. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України, порушення лісового законодавства може призвести до різних видів відповідальності:

кримінальної;

дисциплінарної;

адміністративної;

цивільноправової.

Зокрема, люди, які займаються незаконною вирубкою дерев або їх пошкодженням, підлягають кримінальній відповідальності згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України:

Штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Покарання за незаконну рубку лісу. Фото: Скриншот

Лісогосподарські підприємства не мають права видавати дозволи на заготівлю дров без належних документів. Крім того, заготівля деревини на узбіччях доріг є небезпечною.

Лісники наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки при перебуванні в лісах, щоб уникнути травм або нещасних випадків. Лісові роботи потребують особливих навичок і уваги, а також використання спеціального обладнання.

