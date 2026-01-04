Заготовка дров в 2026 году — можно ли забирать на дрова поваленные у дороги ветки

Поломанные ветки возле дороги. Фото: УНИАН

В Украине много дорог окружены деревьями и кустами. В некоторых местах за этими растениями не ухаживают должным образом: ветви и деревья лежат на обочине и просто гниют. Поэтому у многих украинцев возникает вопрос, можно ли забрать такую древесину себе на дрова.

О том, можно ли в 2026 году забирать на дрова поваленные деревья и ветки, которые лежат на обочине украинских автодорог, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто отвечает за содержание зеленых насаждений вдоль дорог

В статье 11 Закона Украины "Об автомобильных дорогах" отмечается, что ответственность за зеленые насаждения на дорогах лежит на органах власти:

Для государственных трасс — ответственные центральные органы власти. Для улиц и дорог в населенных пунктах — ответственность несет местная администрация.

Эти органы могут выдавать разрешения на работы с деревьями, в частности на их вырубку, но только через официальные организации. Это означает, что без разрешения нельзя осуществлять никакие действия с деревьями на обочинах.

Кто может заготовлять дрова в лесополосах в 2026 году

Защитные лесополосы вдоль дорог часто загрязнены поваленными деревьями, а также другими остатками растений. Их уборка важна не только как визуальная составляющая, но и для обеспечения безопасности дорожного движения.

Все зеленые насаждения в пределах полос отвода автомобильных дорог государственного значения находятся на балансе Службы автомобильных дорог Украины. Эта служба сотрудничает с подрядными организациями, которые отвечают за содержание этих территорий. Они могут выполнять работы по удалению опасных деревьев — таких, как сухие деревья или больные растения, которые могут угрожать безопасности движения.

Эти работы проводятся только на основании специального лесорубного билета и после оценки стоимости древесины. Стоимость срезанных деревьев может быть учтена при расчете за выполненные работы. В некоторых случаях за уборкой поваленного дерева могут заниматься подразделения ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

Можно ли заготавливать дрова возле дороги для собственных нужд

Заготавливать дрова, ветки или другие остатки деревьев из лесополос вдоль дорог без соответствующего разрешения — это незаконно. В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Украины, нарушение лесного законодательства может привести к различным видам ответственности:

уголовной;

дисциплинарной;

административной;

гражданско-правовой.

В частности, люди, которые занимаются незаконной вырубкой деревьев или их повреждением, подлежат уголовной ответственности согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины:

Штраф от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничение или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Наказание за незаконную рубку леса. Фото: Скриншот

Лесохозяйственные предприятия не имеют права выдавать разрешения на заготовку дров без надлежащих документов. Кроме того, заготовка древесины на обочинах дорог является опасной.

Лесники подчеркивают необходимость соблюдать правила безопасности при пребывании в лесах, чтобы избежать травм или несчастных случаев. Лесные работы требуют особых навыков и внимания, а также использования специального оборудования.

