Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Заготівля дров у 2026 — чи можна рубати дерева на земельних паях

Заготівля дров у 2026 — чи можна рубати дерева на земельних паях

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:10
Заготівля дров на земельних паях — чи потрібен дозвіл на вирубку дерев у 2026
Дрова покриті снігом. Фото: Pexels

Деревина й досі залишається важливим джерелом тепла для багатьох жителів сіл і власників приватних будинків. Навіть там, де є газ, люди часто використовують дрова. Щоб зекономити, дехто займається самостійною заготівлею палива, але рубати дерева можна не скрізь.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова з дерев на своїх земельних паях у 2026 році, зазначається у 91 статті Земельного кодексу України.

Реклама
Читайте також:

Чи можна рубати на дрова дерева, що ростуть на земельних паях у 2026 році

Загалом усі ліси та лісосмуги належать до лісового фонду й перебувають під державною охороною. Самовільно рубати дерева вздовж доріг, на запасних землях або на ділянках, що перебувають у розпорядженні місцевих рад, заборонено.

Якщо в окремих випадках виникає потреба у вирубці, для цього необхідно отримати дозвіл: 

  • у межах населеного пункту — від сільської чи міської ради;
  • за межами населеного пункту — від районної державної адміністрації.

Проте дерева, які ростуть безпосередньо на приватному земельному паї, можна спилювати без спеціальних дозволів. Річ у тому, що такі ділянки мають сільськогосподарське призначення, і власник має право доглядати за землею.

Ба більше, власник паю зобов’язаний утримувати ділянку в належному стані. Якщо земля заростає деревами чи чагарниками та не використовується за призначенням, це можуть визнати порушенням. У такому разі передбачена адміністративна відповідальність.

Також важливо працювати в межах своєї ділянки. Часом люди через необізнаність або навмисно спилюють дерева на чужому паю. Щоб уникнути конфліктів і штрафів, варто чітко визначити та позначити межі своєї земельної ділянки.

Що потрібно зробити після вирубки дерев

У "Правилах пожежної безпеки в лісах України" зазначається, що після заготівлі дров власник паю повинен прибрати залишки деревини з дотриманням правил пожежної безпеки. Сухе гілля та інші рештки дозволено спалювати лише поза пожежонебезпечним періодом. За порушення цих вимог на українців можуть скласти адмінпротокол і виписати штраф.

Раніше ми писали, що через зростання цін на газ і електроенергію українці все частіше обирають дрова для опалення дому. Але для цього потрібна піч або твердопаливний котел.

Також ми розповідали, що дрова можуть здаватись доступним ресурсом, але рубати дерева без дозволу будь-де не можна. В Україні діють суворі правила щодо використання зелених насаджень, і за їх порушення передбачені значні штрафи.

опалювальний сезон штраф опалення дрова тверде паливо
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації