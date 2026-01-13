Заготівля дров на земельних паях — чи потрібен дозвіл на вирубку дерев у 2026

Дрова покриті снігом. Фото: Pexels

Деревина й досі залишається важливим джерелом тепла для багатьох жителів сіл і власників приватних будинків. Навіть там, де є газ, люди часто використовують дрова. Щоб зекономити, дехто займається самостійною заготівлею палива, але рубати дерева можна не скрізь.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова з дерев на своїх земельних паях у 2026 році, зазначається у 91 статті Земельного кодексу України.

Чи можна рубати на дрова дерева, що ростуть на земельних паях у 2026 році

Загалом усі ліси та лісосмуги належать до лісового фонду й перебувають під державною охороною. Самовільно рубати дерева вздовж доріг, на запасних землях або на ділянках, що перебувають у розпорядженні місцевих рад, заборонено.

Якщо в окремих випадках виникає потреба у вирубці, для цього необхідно отримати дозвіл:

у межах населеного пункту — від сільської чи міської ради;

за межами населеного пункту — від районної державної адміністрації.

Проте дерева, які ростуть безпосередньо на приватному земельному паї, можна спилювати без спеціальних дозволів. Річ у тому, що такі ділянки мають сільськогосподарське призначення, і власник має право доглядати за землею.

Ба більше, власник паю зобов’язаний утримувати ділянку в належному стані. Якщо земля заростає деревами чи чагарниками та не використовується за призначенням, це можуть визнати порушенням. У такому разі передбачена адміністративна відповідальність.

Також важливо працювати в межах своєї ділянки. Часом люди через необізнаність або навмисно спилюють дерева на чужому паю. Щоб уникнути конфліктів і штрафів, варто чітко визначити та позначити межі своєї земельної ділянки.

Що потрібно зробити після вирубки дерев

У "Правилах пожежної безпеки в лісах України" зазначається, що після заготівлі дров власник паю повинен прибрати залишки деревини з дотриманням правил пожежної безпеки. Сухе гілля та інші рештки дозволено спалювати лише поза пожежонебезпечним періодом. За порушення цих вимог на українців можуть скласти адмінпротокол і виписати штраф.

