Сухостій біля будинку — чи можна рубати на дрова у 2026 році

Дрова біля будинку. Фото: УНІАН

Опалення дровами може здаватись доступнішим за інші види палива, адже їх потенційне джерело часто росте просто під вікнами громадян. Однак не всі дерева можна зрізати. В Україні діють чіткі обмеження щодо використання зелених насаджень. За їх порушення можна отримати великий штраф.

Про те, чи можна зрізати на дрова дерева біля свого будинку та за що можуть оштрафувати українців у 2026 році, розповіли в Муніципальній інспекції виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Чи можна зрізати на дрова дерева на приватній земельній ділянці

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або навіть якщо вона не приватизована, але на ній розташовані будинок чи господарські споруди, рішення про спилювання дерева приймає власник. Він сам вирішує, що вирощувати на своїй землі, і не зобов’язаний отримувати дозвіл від державних чи муніципальних органів.

Чи можна без дозволу зрізати дерева на вулиці

Прибудинкові території не належать окремим людям — вони є спільною власністю громади. Користуватися такою землею можна безплатно, але тільки у межах правил благоустрою, які встановлює місцева рада.

Усі дерева на вулицях та прибудинкових територіях охороняються законом. Видаляти їх можна лише за встановленою процедурою Кабінету Міністрів України. Для цього потрібно подати заяву до органу місцевої влади з причинами видалення.

Після цього спеціальна комісія виїжджає на місце, оглядає дерево та складає акт. Якщо дерево дійсно небезпечне або аварійне, міська рада оформлює всі документи, повідомляє екологічну інспекцію та дає дозвіл на видалення.

В яких випадках дозвіл на видалення дерева не обов'язковий

Однак іноді можна діяти без попереднього дозволу, якщо дерево або кущ загрожує життю людей чи майну. Наприклад, порив вітру нахилив дерево над будинком.

У такому випадку видалення проводять терміново, а всі документи оформляють після факту робіт як доказ законності. Проте орган влади все одно треба повідомити. Також видалення дерев допускається в таких випадках:

Будівництво об’єктів архітектури. Досягнення деревом вікової межі. Ліквідація аварій на інженерних мережах. Усунення наслідків стихійного лиха чи надзвичайної ситуації. Знесення аварійних, сухостійних, фаутних або самосійних дерев з діаметром кореневої шийки до 5 см. Ремонт або експлуатаційні роботи на лініях електропередач, підстанціях, водо- та тепломережах, телекомунікаціях.

Якщо видалення пов’язане з будівництвом, до комісії входить представник забудовника. Комісія оцінює стан дерев, складає акт обстеження і визначає вартість відновлення.

Які штрафи загрожують українцям у 2026 році

Умисне знищення або пошкодження дерев у населених пунктах передбачає такі наслідки:

виправні роботи до 2 років;

штраф для громадян від 8,5 до 17 тис. грн;

або обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Якщо дії людини завдали істотної шкоди — це збиток у 20 і більше разів понад неоподатковуваний мінімум доходів (понад 340 грн), сума штрафу перевищуватиме 8 тис. грн.

Згідно зі ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за знищення лісових культур, захисних смуг та незаконну порубку передбачені адміністративні штрафи:

для громадян — від 510 до 1 700 грн;

для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 грн.

Якщо правопорушник неповнолітній (16–18 років) без власного доходу, штраф сплачують батьки.

Згідно зі ст. 651 КУпАП, знищення захисних лісових насаджень вздовж водойм, доріг, залізниць — штраф від 510 до 765 грн для громадян та 1020–1530 грн для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність настає, якщо шкода перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів. Ст. 246 Кримінального кодексу України передбачає штрафи від 17 до 34 тис. грн, а також позбавлення волі до 3–7 років залежно від тяжкості наслідків.

Раніше ми писали, що в Україні багато доріг оточені деревами та кущами. Часто їх не доглядають: гілки та дерева лежать уздовж дороги і гниють. Через це люди запитують, чи можна брати таку деревину на дрова.

Також ми розповідали, що через зростання цін на енергоресурси, дрова знову стають популярним способом обігріву. Але для цього вдома потрібна піч або твердопаливний котел.