Сухостой возле дома — можно ли рубить на дрова в 2026 году

Дрова возле дома. Фото: УНИАН

Отопление дровами может казаться доступнее других видов топлива, ведь их потенциальный источник часто растет прямо под окнами граждан. Однако не все деревья можно срезать. В Украине действуют четкие ограничения по использованию зеленых насаждений. За их нарушение можно получить большой штраф.

О том, можно ли срезать на дрова деревья возле своего дома и за что могут оштрафовать украинцев в 2026 году, рассказали в Муниципальной инспекции исполнительного комитета Бердичевского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Можно ли срезать на дрова деревья на частном земельном участке

Если земельный участок находится в частной собственности, или даже если он не приватизирован, но на нем расположены дом или хозяйственные постройки, решение о спиливании дерева принимает владелец. Он сам решает, что выращивать на своей земле, и не обязан получать разрешение от государственных или муниципальных органов.

Можно ли без разрешения срезать деревья на улице

Придомовые территории не принадлежат отдельным людям — они являются общей собственностью общины. Пользоваться такой землей можно бесплатно, но только в рамках правил благоустройства, которые устанавливает местный совет.

Все деревья на улицах и придомовых территориях охраняются законом. Удалять их можно только по установленной процедуре Кабинета Министров Украины. Для этого нужно подать заявление в орган местной власти с причинами удаления.

После этого специальная комиссия выезжает на место, осматривает дерево и составляет акт. Если дерево действительно опасное или аварийное, городской совет оформляет все документы, сообщает экологическую инспекцию и дает разрешение на удаление.

В каких случаях разрешение на удаление дерева не обязательно

Однако иногда можно действовать без предварительного разрешения, если дерево или куст угрожает жизни людей или имуществу. Например, порыв ветра наклонил дерево над домом.

В таком случае удаление проводят срочно, а все документы оформляют после факта работ как доказательство законности. Однако орган власти все равно надо сообщить. Также удаление деревьев допускается в таких случаях:

Строительство объектов архитектуры. Достижение деревом возрастного предела. Ликвидация аварий на инженерных сетях. Устранение последствий стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. Снос аварийных, сухостойных, фаутных или самосейных деревьев с диаметром корневой шейки до 5 см. Ремонт или эксплуатационные работы на линиях электропередач, подстанциях, водо- и теплосетях, телекоммуникациях.

Если удаление связано со строительством, в комиссию входит представитель застройщика. Комиссия оценивает состояние деревьев, составляет акт обследования и определяет стоимость восстановления.

Какие штрафы грозят украинцам в 2026 году

Умышленное уничтожение или повреждение деревьев в населенных пунктах предусматривает такие последствия:

исправительные работы до 2 лет;

штраф для граждан от 8,5 до 17 тыс. грн;

или ограничение/лишение свободы до 3 лет.

Если действия человека нанесли существенный вред — это ущерб в 20 и более раз сверх необлагаемого минимума доходов (более 340 грн), сумма штрафа будет превышать 8 тыс. грн.

Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за уничтожение лесных культур, защитных полос и незаконную порубку предусмотрены административные штрафы:

для граждан — от 510 до 1 700 грн;

для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 грн.

Если правонарушитель несовершеннолетний (16-18 лет) без собственного дохода, штраф платят родители.

Согласно ст. 651 КУоАП, уничтожение защитных лесных насаждений вдоль водоемов, дорог, железных дорог — штраф от 510 до 765 грн для граждан и 1020-1530 грн для должностных лиц.

Уголовная ответственность наступает, если ущерб превышает 20 необлагаемых минимумов. Ст. 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает штрафы от 17 до 34 тыс. грн, а также лишение свободы до 3-7 лет в зависимости от тяжести последствий.

Ранее мы писали, что в Украине много дорог окружены деревьями и кустами. Часто за ними не ухаживают: ветки и деревья лежат вдоль дороги и гниют. Из-за этого люди спрашивают, можно ли брать такую древесину на дрова.

Также мы рассказывали, что из-за роста цен на энергоресурсы, дрова снова становятся популярным способом обогрева. Но для этого дома нужна печь или твердотопливный котел.