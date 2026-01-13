Дрова для отопления в 2026 — где купить официально и сколько стоит один куб

Дрова возле дома. Фото: Pixabay

Украинцы могут официально купить дрова для отопления в 2026 году несколькими способами. Самый удобный — заказать необходимый объем онлайн, воспользовавшись государственным ресурсом. Или найти ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дрова продают официально и сколько стоит 1 м³.

Как купить дрова онлайн в 2026

Существует удобный инструмент для заказа — государственный онлайн-магазин "ДроваЄ". Пользователи портала могут официально купить до 15 м³ сырья на отопительный сезон. Нужно лишь осуществить несложный алгоритм действий:

авторизоваться на сайте через BankID;

ввести адрес доставки;

выбрать поставщика из списка предложенных;

указать породу древесины;

оплатить заказ.

Альтернативный вариант — посетить сайты частных поставщиков, которые продают дрова легально. Предприятия указывают на своих порталах доступное сырье и актуальную цену, оставляют номер телефона или специальную форму для заказа.

Важно при оформлении покупки спросить о выдаче документов на дрова, подтверждающие их законное происхождение и доказывающие, что сделка была заключена официально. Ведь самовольная заготовка является незаконной, за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Сколько стоит 1 м³ дров в Украине

Мы проверили минимальные тарифы, указанные поставщиками на портале "ДроваЄ". По состоянию на 13 января 2026 года цены находятся на таком уровне:

сосна обыкновенная (неколотая, вторая группа) — 755,33 грн;

береза (неколотая, первая группа) — 1 197,97 грн;

дуб обыкновенный (неколотый, первая группа) — 1 197,97 грн;

осина (неколотая, третья группа) — 816,24 грн;

липа (неколотая, третья группа) — 755,33 грн.

Цены на дрова для отопления. Фото: скриншот

Стоимость древесины от частных компаний может отличаться в сторону увеличения. Например, одно из предприятий в Киевской области продает дуб, акацию, ясень, граб и клен по 3 050 грн/1 м³, обрезки пилорамы — по 1 900 грн/1 м³, березу и ольху — по 2 600 грн/1 м³, а сосну, осину, тополь и липу — по 2 650 грн/1 м³.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут рубить деревья на частном земельном пае в 2026 году без разрешений. Зато лесополосы и земли территориальных общин — под охраной, для рубки необходимы официальное согласование.

Также мы писали, разрешено ли украинцам срезать деревья на улице или придомовой территории в 2026 году. Без специального решения комиссии и согласования местных властей подобные действия запрещены.