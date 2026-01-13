Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько стоит один куб дров в январе 2026 года — официальные цены

Сколько стоит один куб дров в январе 2026 года — официальные цены

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 18:05
Дрова для отопления в 2026 — где купить официально и сколько стоит один куб
Дрова возле дома. Фото: Pixabay

Украинцы могут официально купить дрова для отопления в 2026 году несколькими способами. Самый удобный — заказать необходимый объем онлайн, воспользовавшись государственным ресурсом. Или найти ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дрова продают официально и сколько стоит 1 м³.

Реклама
Читайте также:

Как купить дрова онлайн в 2026

Существует удобный инструмент для заказа — государственный онлайн-магазин "ДроваЄ". Пользователи портала могут официально купить до 15 м³ сырья на отопительный сезон. Нужно лишь осуществить несложный алгоритм действий:

  • авторизоваться на сайте через BankID;
  • ввести адрес доставки;
  • выбрать поставщика из списка предложенных;
  • указать породу древесины;
  • оплатить заказ.

Альтернативный вариант — посетить сайты частных поставщиков, которые продают дрова легально. Предприятия указывают на своих порталах доступное сырье и актуальную цену, оставляют номер телефона или специальную форму для заказа.

Важно при оформлении покупки спросить о выдаче документов на дрова, подтверждающие их законное происхождение и доказывающие, что сделка была заключена официально. Ведь самовольная заготовка является незаконной, за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Сколько стоит 1 м³ дров в Украине

Мы проверили минимальные тарифы, указанные поставщиками на портале "ДроваЄ". По состоянию на 13 января 2026 года цены находятся на таком уровне:

  • сосна обыкновенная (неколотая, вторая группа) — 755,33 грн;
  • береза (неколотая, первая группа) — 1 197,97 грн;
  • дуб обыкновенный (неколотый, первая группа) — 1 197,97 грн;
  • осина (неколотая, третья группа) — 816,24 грн;
  • липа (неколотая, третья группа) — 755,33 грн.
Сколько стоит один куб дров в январе 2026 года — официальные цены - фото 1
Цены на дрова для отопления. Фото: скриншот

Стоимость древесины от частных компаний может отличаться в сторону увеличения. Например, одно из предприятий в Киевской области продает дуб, акацию, ясень, граб и клен по 3 050 грн/1 м³, обрезки пилорамы — по 1 900 грн/1 м³, березу и ольху — по 2 600 грн/1 м³, а сосну, осину, тополь и липу — по 2 650 грн/1 м³.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут рубить деревья на частном земельном пае в 2026 году без разрешений. Зато лесополосы и земли территориальных общин — под охраной, для рубки необходимы официальное согласование.

Также мы писали, разрешено ли украинцам срезать деревья на улице или придомовой территории в 2026 году. Без специального решения комиссии и согласования местных властей подобные действия запрещены.

отопительный сезон магазины цены отопление дрова
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации