Дрова для отопления в 2026 — где купить официально и сколько стоит один куб

Сколько стоит один куб дров в январе 2026 года — официальные цены
Украинцы могут официально купить дрова для отопления в 2026 году несколькими способами. Самый удобный — заказать необходимый объем онлайн, воспользовавшись государственным ресурсом. Или найти ближайший филиал лесхоза и оформить доставку лично.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где дрова продают официально и сколько стоит 1 м³.
Как купить дрова онлайн в 2026
Существует удобный инструмент для заказа — государственный онлайн-магазин "ДроваЄ". Пользователи портала могут официально купить до 15 м³ сырья на отопительный сезон. Нужно лишь осуществить несложный алгоритм действий:
- авторизоваться на сайте через BankID;
- ввести адрес доставки;
- выбрать поставщика из списка предложенных;
- указать породу древесины;
- оплатить заказ.
Альтернативный вариант — посетить сайты частных поставщиков, которые продают дрова легально. Предприятия указывают на своих порталах доступное сырье и актуальную цену, оставляют номер телефона или специальную форму для заказа.
Важно при оформлении покупки спросить о выдаче документов на дрова, подтверждающие их законное происхождение и доказывающие, что сделка была заключена официально. Ведь самовольная заготовка является незаконной, за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа.
Сколько стоит 1 м³ дров в Украине
Мы проверили минимальные тарифы, указанные поставщиками на портале "ДроваЄ". По состоянию на 13 января 2026 года цены находятся на таком уровне:
- сосна обыкновенная (неколотая, вторая группа) — 755,33 грн;
- береза (неколотая, первая группа) — 1 197,97 грн;
- дуб обыкновенный (неколотый, первая группа) — 1 197,97 грн;
- осина (неколотая, третья группа) — 816,24 грн;
- липа (неколотая, третья группа) — 755,33 грн.
Стоимость древесины от частных компаний может отличаться в сторону увеличения. Например, одно из предприятий в Киевской области продает дуб, акацию, ясень, граб и клен по 3 050 грн/1 м³, обрезки пилорамы — по 1 900 грн/1 м³, березу и ольху — по 2 600 грн/1 м³, а сосну, осину, тополь и липу — по 2 650 грн/1 м³.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут рубить деревья на частном земельном пае в 2026 году без разрешений. Зато лесополосы и земли территориальных общин — под охраной, для рубки необходимы официальное согласование.
Также мы писали, разрешено ли украинцам срезать деревья на улице или придомовой территории в 2026 году. Без специального решения комиссии и согласования местных властей подобные действия запрещены.
