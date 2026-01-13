Дрова для опалення у 2026 — де купити офіційно та скільки коштує один куб

Дрова біля будинку. Фото: Pixabay

Українці можуть офіційно купити дрова для опалення у 2026 році кількома способами. Найзручніший — замовити необхідний об'єм онлайн, скориставшись державним ресурсом. Або знайти найближчу філію лісгоспу та оформити доставку особисто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де дрова продають офіційно та скільки коштує 1 м³.

Як купити дрова онлайн у 2026

Існує зручний інструмент для замовлення — державний онлайн-магазин "ДроваЄ". Користувачі порталу можуть офіційно купити до 15 м³ сировини на опалювальний сезон. Потрібно лише здійснити нескладний алгоритм дій:

авторизуватися на сайті через BankID;

ввести адресу доставки;

обрати постачальника зі списку запропонованих;

вказати породу деревини;

оплатити замовлення.

Альтернативний варіант — відвідати сайти приватних постачальників, які продають дрова легально. Підприємства вказують за своїх порталах доступну сировину та актуальну ціну, залишають номер телефону чи спеціальну форму для замовлення.

Важливо під час оформлення покупки запитати про видачу документів на дрова, які підтверджують їх законне походження та доводять, що угоду було укладено офіційно. Бо самовільна заготівля є незаконною, за таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу.

Скільки коштує 1 м³ дров в Україні

Ми перевірили мінімальні тарифи, вказані постачальниками на порталі "ДроваЄ". Станом на 13 січня 2026 року ціни перебувають на такому рівні:

сосна звичайна (неколота, друга група) — 755,33 грн;

береза (неколота, перша група) — 1 197,97 грн;

дуб звичайний (неколотий, перша група) — 1 197,97 грн;

осика (неколота, третя група) — 816,24 грн;

липа (неколота, третя група) — 755,33 грн.

Ціни на дрова для опалення. Фото: скриншот

Вартість деревини від приватних компаній може відрізнятися у бік збільшення. Наприклад, одно з підприємств у Київській області продає дуб, акацію, ясен, граб і клен по 3 050 грн/1 м³, обрізки пилорами — по 1 900 грн/1 м³, березу та вільху — по 2 600 грн/1 м³, а сосну, осику, тополю і липу — по 2 650 грн/1 м³.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть рубати дерева на приватному земельному паї у 2026 році без дозволів. Натомість лісосмуги та землі територіальних громад — під охороною, для рубки необхідні офіційні погодження.

Також ми писали, чи дозволено українцям зрізати дерева на вулиці чи прибудинковій території у 2026 році. Без спеціального рішення комісії та погодження місцевої влади подібні дії заборонені.