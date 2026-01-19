Опалення вугіллям у 2026 році — скільки коштує тонна палива та чи вигідно ним топити в домі

Вугілля, що горить. Фото: Pixabay

З настанням сильних холодів багато українських родин замислюються, чим краще опалювати будинок або дачу. Попри поширення газового та електричного опалення, тверде паливо (дрова, пелети, брикети та вугілля) — залишається популярним завдяки доступності та ефективності.

Про те, чи вигідно опалювати оселю вугіллям та скільки коштує цей вид палива у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів власник спеціалізованого магазину опалювального обладнання Сергій Сидорук.

Реклама

Читайте також:

В чому переваги та недоліки опалення вугіллям

Експерт зазначає, що вугілля є одним із найпотужніших видів твердого палива. Воно має високу калорійність і добре утримує тепло. Водночас таке паливо дає більше викидів під час горіння, тому потребує:

якісної вентиляції;

спеціального котла;

суворого дотримання правил безпеки.

"Вугілля забезпечує потужне тепло, але потребує вищих стартових витрат і суворого дотримання правил експлуатації", — наголошує Сидорук.

У скільки обійдеться опалення вугіллям у 2026 році

За словами фахівця, ціни на тверде паливо залежать від регіону, виробника, сезону та виду продукції. Зокрема, вартість вугілля може коливатися від 9 000 до 10 500 гривень за тонну, а подекуди сягати й 11 000 гривень.

Експерт навів орієнтовні розрахунки щодо витрат на опалення вугіллям типового приватного будинку площею 100 кв.м з середнім рівнем утеплення та за умови, що опалювальний сезон триває близько 5 місяців.

У середньому, для упевненого проходження опалювального сезону, потрібно до 4 тонн вугілля. Таким чином, загальні витрати можуть скласти до 44 тисяч гривень за сезон.

"Вибір палива залежить не лише від ціни, а й від типу котла, можливостей зберігання, готовності до ручної роботи, стабільності постачання палива", — додав Сергій Сидорук

Саме комплексний підхід допоможе зробити найбільш вигідний і безпечний вибір палива для опалення взимку.

Раніше ми писали, що коли настає зима і тримаються морози, багато сімей в Україні думають про запас дров для обігріву дому. Найбільше це актуально для жителів сіл і власників приватних будинків. Однак заготовляти дрова потрібно з дотриманням чинних норм законодавства.

Також ми розповідали, що у 2026 році легальні дрова для опалення можна купити кількома способами: замовити потрібну кількість через державний онлайн-сервіс або звернутися безпосередньо до найближчого лісгоспу й оформити покупку з доставкою.