Комунальники залишили гілки на узбіччі — чи можна забирати на дрова у 2026 році

З настанням холодів, особливо під час сильних морозів, багато українських родин замислюються над додатковими запасами дров для опалення. Найчастіше це питання хвилює мешканців сіл та власників приватних будинків.

Про те, чи можна у 2026 році забирати на дрова гілки, які залишили на узбіччі комунальні служби, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

У містах і селах регулярно проводять перевірки зелених зон. Комунальні служби обрізають або зрубують сухі та аварійні дерева, які можуть становити небезпеку. Такі рішення ухвалюють місцеві ради на підставі висновків спеціальної комісії.

Згідно з Законом України "Про управління відходами", зрубана деревина та гілля після таких робіт вважаються побутовими відходами. Їх власником може бути громада, підприємство або держава.

В наказі Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" зазначається, що ця деревина має бути облікована: її або використовують для господарських потреб, або продають. Кошти від продажу йдуть на утримання та розвиток комунальної інфраструктури, а непридатні рештки утилізують.

Передавати таку деревину у власність іншим особам або підприємствам можна лише на підставі офіційного договору з органом місцевої влади. Водночас якщо дерево росте на приватній ділянці, власник землі має право самостійно вирішувати, що з ним робити, без жодних погоджень чи компенсацій.

Чи можна забирати на дрова залишене комунальниками гілля у 2026 році

За словами Олега Козляка, після обрізки або спилювання дерев комунальні служби інколи залишають гілки та колоди у дворах або біля доріг. Попри те, що люди часто забирають їх на дрова, з юридичної точки зору така деревина залишається комунальною власністю, доки її офіційно не вивезли та не утилізували.

"У 2026 році правила залишаються незмінними: забирати гілки можна лише з дозволу балансоутримувача — зазвичай це комунальне підприємство або місцева рада", — наголошує юрист.

Він додає, що у багатьох населених пунктах правила не такі суворі, щоб взяти залишені гілки для власних потреб достатньо усного дозволу, оголошення на сайті громади або повідомлення в соцмережах. Якщо ж дозволу немає, самовільний збір деревини може розцінюватись як незаконне заволодіння майном.

Раніше ми писали, що у 2026 році легально придбати дрова можна кількома способами: замовити онлайн через державний сервіс або звернутися до лісгоспу й оформити покупку з доставкою на місці.

Також ми розповідали, що опалення дровами часто вважають дешевим, бо здається, що деревину легко знайти поруч з домом. Але самовільно рубати дерева заборонено. В Україні діють правила охорони зелених насаджень, і за їх порушення передбачені значні штрафи.