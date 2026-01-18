Коммунальщики оставили ветки на обочине — можно ли забирать на дрова в 2026 году

Обрезанные ветки упавшего дерева. Фото: УНИАН

С наступлением холодов, особенно во время сильных морозов, многие украинские семьи задумываются над дополнительными запасами дров для отопления. Чаще всего этот вопрос волнует жителей сел и владельцев частных домов.

О том, можно ли в 2026 году забирать на дрова ветки, которые оставили на обочине коммунальные службы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Кто может обрезать или удалять деревья в пределах населенных пунктов в 2026 году

В городах и селах регулярно проводят проверки зеленых зон. Коммунальные службы обрезают или срубают сухие и аварийные деревья, которые могут представлять опасность. Такие решения принимают местные советы на основании выводов специальной комиссии.

Согласно Закону Украины "Об управлении отходами", срубленная древесина и ветки после таких работ считаются бытовыми отходами. Их владельцем может быть община, предприятие или государство.

В приказе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Украины "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины" отмечается, что эта древесина должна быть учтена: ее или используют для хозяйственных нужд, или продают. Средства от продажи идут на содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, а непригодные остатки утилизируют.

Передавать такую древесину в собственность другим лицам или предприятиям можно только на основании официального договора с органом местной власти. В то же время если дерево растет на частном участке, владелец земли имеет право самостоятельно решать, что с ним делать, без всяких согласований или компенсаций.

Можно ли забирать на дрова оставленные коммунальщиками ветки в 2026 году

По словам Олега Козляка, после обрезки или спиливания деревьев коммунальные службы иногда оставляют ветки и бревна во дворах или у дорог. Несмотря на то, что люди часто забирают их на дрова, с юридической точки зрения такая древесина остается коммунальной собственностью, пока ее официально не вывезли и не утилизировали.

"В 2026 году правила остаются неизменными: забирать ветки можно только с разрешения балансодержателя — обычно это коммунальное предприятие или местный совет", — отмечает юрист.

Он добавляет, что во многих населенных пунктах правила не такие строгие, чтобы взять оставленные ветки для собственных нужд, достаточно устного разрешения, объявления на сайте общины или сообщения в соцсетях. Если же разрешения нет, самовольный сбор древесины может расцениваться как незаконное завладение имуществом.

Ранее мы писали, что в 2026 году легально приобрести дрова можно несколькими способами: заказать онлайн через государственный сервис или обратиться в лесхоз и оформить покупку с доставкой на месте.

Также мы рассказывали, что отопление дровами часто считают дешевым, потому что кажется, что древесину легко найти рядом с домом. Но самовольно рубить деревья запрещено. В Украине действуют правила охраны зеленых насаждений, и за их нарушение предусмотрены внушительные штрафы.