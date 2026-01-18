Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Можно ли забирать ветки, которые оставили коммунальщики в 2026

Можно ли забирать ветки, которые оставили коммунальщики в 2026

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 14:05
Коммунальщики оставили ветки на обочине — можно ли забирать на дрова в 2026 году
Обрезанные ветки упавшего дерева. Фото: УНИАН

С наступлением холодов, особенно во время сильных морозов, многие украинские семьи задумываются над дополнительными запасами дров для отопления. Чаще всего этот вопрос волнует жителей сел и владельцев частных домов.

О том, можно ли в 2026 году забирать на дрова ветки, которые оставили на обочине коммунальные службы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте также:

Кто может обрезать или удалять деревья в пределах населенных пунктов в 2026 году

В городах и селах регулярно проводят проверки зеленых зон. Коммунальные службы обрезают или срубают сухие и аварийные деревья, которые могут представлять опасность. Такие решения принимают местные советы на основании выводов специальной комиссии.

Согласно Закону Украины "Об управлении отходами", срубленная древесина и ветки после таких работ считаются бытовыми отходами. Их владельцем может быть община, предприятие или государство.

В приказе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Украины "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины" отмечается, что эта древесина должна быть учтена: ее или используют для хозяйственных нужд, или продают. Средства от продажи идут на содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, а непригодные остатки утилизируют.

Передавать такую древесину в собственность другим лицам или предприятиям можно только на основании официального договора с органом местной власти. В то же время если дерево растет на частном участке, владелец земли имеет право самостоятельно решать, что с ним делать, без всяких согласований или компенсаций.

Можно ли забирать на дрова оставленные коммунальщиками ветки в 2026 году

По словам Олега Козляка, после обрезки или спиливания деревьев коммунальные службы иногда оставляют ветки и бревна во дворах или у дорог. Несмотря на то, что люди часто забирают их на дрова, с юридической точки зрения такая древесина остается коммунальной собственностью, пока ее официально не вывезли и не утилизировали.

"В 2026 году правила остаются неизменными: забирать ветки можно только с разрешения балансодержателя — обычно это коммунальное предприятие или местный совет", — отмечает юрист.

Он добавляет, что во многих населенных пунктах правила не такие строгие, чтобы взять оставленные ветки для собственных нужд, достаточно устного разрешения, объявления на сайте общины или сообщения в соцсетях. Если же разрешения нет, самовольный сбор древесины может расцениваться как незаконное завладение имуществом.

Ранее мы писали, что в 2026 году легально приобрести дрова можно несколькими способами: заказать онлайн через государственный сервис или обратиться в лесхоз и оформить покупку с доставкой на месте.

Также мы рассказывали, что отопление дровами часто считают дешевым, потому что кажется, что древесину легко найти рядом с домом. Но самовольно рубить деревья запрещено. В Украине действуют правила охраны зеленых насаждений, и за их нарушение предусмотрены внушительные штрафы.

отопительный сезон отопление дрова коммунальные службы твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации