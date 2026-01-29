Що буде з платіжками за опалення в лютому — у Київтеплоенерго звернулися до споживачів

Людина з платіжками в руках регулює опалення в домі. Фото: УНІАН

Через регулярні відключення світла у багатьох українців періодично відсутнє опалення. Дехто вважає, що навіть у цьому дискомфорті можна знайти позитив — менші платіжки за тепло. Однак виявляється, що на практиці це працює трохи інакше.

Про те, як нараховують плату за опалення та як впливають відключення світла на суми в платіжках за тепло, пояснили в Київтеплоенерго.

Від чого залежить сума в платіжках за опалення

У будинках, де встановлені теплолічильники, мешканці платять за опалення відповідно до фактично спожитого тепла. Дані фіксує прилад обліку, і саме ці показники беруться для розрахунків.

Якщо ж лічильника немає, вартість опалення визначають за нормативами з урахуванням тривалості подачі тепла та середньої температури повітря за місяць. Також враховуються періоди відключення електроенергії.

У січні споживання тепла в Києві найбільше залежало від погоди. Середня температура повітря становила — 0,3 градуси, що холодніше, ніж у грудні. Водночас відключення світла майже не вплинули на загальні обсяги споживання тепла.

Як відключення світла впливають на витрати українців на опалення

Під час чотиригодинної перерви система опалення встигає охолонути, а після відновлення електропостачання будинок починає споживати більше тепла, щоб знову прогрітися. Тому суттєвої економії зазвичай не виникає.

Наразі близько 90% багатоповерхівок у столиці обладнані загальнобудинковими теплолічильниками, і мешканці платять тільки за реально використані гігакалорії. У будинках без лічильників суми розраховують за нормативами.

Під час аварійних відключень електроенергії для таких будинків враховують дані про зупинки роботи котелень, інформацію від управителів та відомості від ДТЕК "Київські електромережі".

Окремо рахують оплату для будівель із незалежною системою опалення — таких у Києві близько 50. У цих випадках нарахування здійснюють за даними оператора електромереж.

Мешканці або керуючі компанії можуть подати запит на перегляд нарахувань, якщо вважають їх неправильними. Для цього потрібно надати опис системи опалення та довідку про кількість годин без електроенергії.

