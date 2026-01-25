Паливні брикети — чи вигідно ними опалювати будинок і скільки це коштує у 2026 році

Опалення в будинку. Фото: Pexels

З настанням сильних холодів українці знову задумуються, чим дешевше та зручніше опалювати будинок. Окрім дров і вугілля, все більшої популярності серед споживачів набирають паливні брикети.

Про те, що таке паливні брикети, скільки коштує цей вид палива та чи вигідно ним топити в домі у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів власник спеціалізованого магазину опалювального обладнання Сергій Сидорук.

Що таке паливні брикети та в чому їх переваги

Паливні брикети — це пресоване біопаливо, яке виготовляється з деревини або агросировини (наприклад, лушпиння соняшника). Вони мають щільну структуру, низьку вологість і добре зберігаються.

"У порівнянні з дровами, брикети можуть горіти довше і створювати менше золи. Наприклад, високоякісні брикети забезпечують стабільне горіння упродовж 6-8 годин", — зазначає експерт.

Скільки коштують паливні брикети у 2026 році

Вартість паливних брикетів залежить від типу сировини та якості продукції. У середньому ціни коливаються від 6 до 10,1 тисячі гривень за тонну. Порівняно з дровами брикети:

не потребують тривалого сушіння;

займають менше місця для зберігання;

забезпечують більш рівномірну температуру в приміщенні.

"Брикети — дають інтенсивне тепло і менш клопіткі в зберіганні порівняно з дровами, але можуть коштувати дорожче", — розповів Сергій Сидорук.

За підрахунками експерта, для опалення приватного будинку площею близько 100 квадратних метрів за сезон зазвичай потрібно до 4,5 тонни такого палива. Загальні витрати можуть становити близько 40 тисяч гривень за весь опалювальний період.

Чи вигідно переходити на паливні брикети у 2026 році

Фахівець зазначає, якщо орієнтуватися виключно на мінімальні витрати, дрова залишаються найдешевшим варіантом опалення. Однак паливні брикети мають свої переваги.

"Пелети й брикети часто виграють з погляду комфорту, стабільності температури та автоматизації процесу", — пояснює Сидорук.

Саме тому їх усе частіше обирають власники будинків, які прагнуть поєднати економічність та зручність.

Українцям радять планувати закупівлю твердого палива заздалегідь — у літній період або на початку осені. Взимку, особливо під час сильних морозів, ціни можуть підвищуватись на 20–25 відсотків через підвищений попит.

