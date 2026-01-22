Сильні морози стимулюють попит на дрова — що буде з цінами на паливо

Запас дров біля будівлі. Фото: УНІАН

З настанням сильних морозів деякі українці знову потребують додаткових запасів палива. Багато хто не очікував такої холодної зими, а тому не підготував достатньо дров.

Про те, як сильні морози в січні 2026 року вплинуть на вартість дров, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Як сильні морози впливають на вартість дров

Січень 2026 року видався доволі холодним, із тривалими періодами низьких температур. Через це попит на тверде паливо, зокрема дрова, зростає.

"Ціни на дрова для населення зростуть на 10-25% порівняно з осінніми показниками саме через тривалі морози. Багато хто з покупців, пам'ятаючи минулі теплі зими, не зробили достатніх запасів", — зазначає експерт.

Через це попит зріс, хоча ситуація поки не є критичною. За словами Коваленка, найбільше подорожчання очікується в регіонах, де багато приватних будинків і складні умови доставки.

Погодні умови, нестача транспорту та зростання витрат на заготівлю деревини також впливають на кінцеву ціну дров для споживачів.

Скільки доведеться заплатити за тверде паливо у 2026 році

Фахівці зазначають, що вартість твердого палива може суттєво відрізнятися залежно від області, компанії-виробника, пори року та конкретного виду палива.

Як пояснює підприємець у сфері опалювальної техніки Сергій Сидорук, дрова й надалі залишаються одним із найдоступніших варіантів, якщо не купувати їх у період активного опалювального сезону.

Крім дров, українці також обирають такі види палива:

вугілля — у середньому від 9 до 11 тисяч гривень за тонну;

деревні пелети — приблизно 7,5–8,5 тисячі гривень за тонну;

брикети для опалення — ціна коливається від 6 до 10,1 тисячі гривень за тонну;

пелети з соняшникового лушпиння — найдешевші, від 4,1 до 6,5 тисячі гривень за тонну.

Експерт наголошує, що під час вибору палива важливо враховувати не лише його ціну. Значення мають також умови зберігання, тип опалювального обладнання та готовність власників будинку витрачати час на обслуговування системи опалення.

Раніше ми писали, що багато хто вважає, що повалені бурею чи снігом дерева можна вільно рубати на дрова. Однак закон дозволяє заготівлю деревини далеко не всюди, а за самовільний збір передбачені штрафи.

Також ми розповідали, що у період морозів багато сімей шукають економний спосіб обігріву житла чи дачі. Опалення твердим паливом таким як дрова, пелети чи вугілля і досі має попит через свою практичність і доступність.