Заготівля дров в лісі — чи можна рубати вітровал і сухостій у 2026

Багато українців досі думають, що дерева або великі гілки, які повалило через буревій чи снігопад, можна без проблем забирати для опалення. Насправді ж заготовляти дрова можна не скрізь, а порушників можуть оштрафувати.

Про те, чи можна рубати на дрова повалені негодою дерева в лісі у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Чи можна рубати на дрова повалені в лісі дерева у 2026 році

Сильні снігопади, ожеледиця загалом негода, що вирувала в Україні на початку цього року призвели до падіння дерев і великих гілок у низці громад. Тож, за словами експерта, якщо дерево впало на приватній ділянці й не перебуває у природоохоронній зоні, власник землі має право розпоряджатися ним, зокрема використати на дрова.

Але якщо дерево впало в лісі, на узбіччі дороги, у парку, лісосмузі або на землях громади, ситуація інша.

"У таких випадках навіть повалене дерево залишається власністю держави або громади. Самовільний збір так званого "сухостою" або "вітровалу" без лісорубного квитка чи дозволу лісництва вважається порушенням законодавства", — пояснив юрист.

Хто може займатись рубкою повалених негодою дерев в лісі

Щоб законно заготувати деревину, потрібен лісорубний квиток. Це офіційний документ, який зазвичай видають постійним лісокористувачам, зокрема лісгоспам. Лісорубний квиток дозволяє:

спеціальне використання лісових ресурсів;

фіксувати дозволені обсяги заготівлі деревини;

контролювати збереження та природне відновлення лісу;

вести облік та нараховувати платежі за користування лісом;

визначати терміни рубки, вивезення деревини та прибирання ділянок.

Громадяни без квитка не можуть просто прийти до лісу й розпилювати повалені дерева. Без дозволів можна лише збирати:

хвою;

опале листя;

дрібні сухі гілки;

кору, що природно відшарувалася.

Яке покарання передбачене за незаконну заготівлю дров

Самовільне забрання деревини з лісів або захисних насаджень кваліфікується як порушення закону і має серйозні наслідки. Адміністративна відповідальність:

за ст. 64 КУпАП — штраф від 102 до 238 грн для громадян і від 170 до 272 грн для посадових осіб;

за ст. 65 КУпАП — від 510 до 1020 грн для фізичних осіб і від 2 550 до 5 100 грн для посадовців;

за ст. 65-1 КУпАП (захисні лісосмуги та посадки) — 510–680 грн для громадян і 1 020–1 530 грн для посадових осіб.

Якщо незаконні дії завдали значної шкоди лісовому господарству, справу можуть розглядати за статтею 246 Кримінального кодексу України. У такому разі порушнику загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. Окрім цього, винна особа має компенсувати завдані збитки, які часто перевищують суму штрафу.

